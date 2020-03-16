Meslek Lisesi Öğrencileri Corona Virüsü için Dezenfektan Üretti

Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğretmen ve öğrencileri, corona virüsüne karşı dezenfektan ürettiler.

Uzmanların yaptığı, alkolun ya da dezenfektanların corona virüsüne karşı iyi geldiği açıklaması üzerine, pek çok kamu kurum ve kuruluşu dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. Corona virüsünden korunma çalışmalarına bir destek de Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü'nden geldi.

Akıllı Moleküller ile Solüsyon Geliştirildi

90 öğrenci ve 9 öğretmen yaptıkları çalışmalar sonucunda corona virüsüne karşı korunmayı sağlayan bir dezenfektan geliştirdiler. Öğrenciler, geliştirdikleri dezenfektanı günde 10 tona kadar üretebildiklerini ifade ettiler. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çalışma grubu öğretmeni Ali Eltaş, salgından kaçınmanın ilk adımının korunmak olduğunu belirtirken, dezenfektanın üretilmesi sırasında gerçekleştirilen çalışmanın, takım çalışmasına çok güzel bir örnek olduğunun da altını çizdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda akıllı molekülleri içeren bir solüsyonun geliştirildiğini ve bu solüsyonun dezenfektan olarak kullanıldığını belirten Eltaş, öğrencilerle beraber gündüz dezenfektan ürettiklerini, akşam ise üretilen dezenfektanın ilaçlama için kullanıldığını söyledi. Ali Eltaş istenilen okullara sadece ham maddeyi de verebildiklerini, bazı okulların dezenfektanı kendilerinin hazırladığını belirtti.