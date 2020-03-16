Corona Virüsü için Tarama Sitesi Sınırlı Erişimle Yayında

Verily’nin corona virüsü tarama web sitesi sınırlı erişimle yayına alındı. Yayınlanan internet sitesi için halk sağlığı programı olmadığı, bir pilot uygulama olduğu söyleniyor.

Google’ın kardeş şirketi Verily, COVID-19 için test yaptırmak isteyen kişilere yönelik bir tarama web sitesi başlattı. Bununla birlikte, Verily’nin web sitesi kapsam açısından çok sınırlı. Yalnızca Kaliforniya Körfez Bölgesi'ndeki insanlar için kullanıma sunulan site, bir halk sağlığı hizmetinden çok bir pilot program.

İnternet sitesi Kaliforniya Körfez Bölgesi'ndeki kişiler için de belirli sınırlamalara sahip. Siteyi kullanabilmek için 18 yaşından büyük olmak gerekiyor. Bunun yanı sıra İngilizce konuşabilme ve ABD'de ikamet etme şartı da gerekiyor.

Tıbbi Yardım için Hazır Değil

Verily’nin sitesinde karşılaşılan ilk soru; “Ciddi öksürük, nefes darlığı, ateş veya başka semptomlarla mı karşılaşıyorsunuz?”. Eğer “Evet” diye cevap verilirse, program kullanıcıyı tıbbi yardım alması için yönlendiriyor.

Verily sözcüsü, yayınlanan internet sitesiyle ilgili yaptığı açıklamada, sitenin hükümet sağlık yetkilileri ile ortaklaşa geliştirildiğini, ciddi şekilde hasta olan kişilerin siteye girmemesi gerektiğini çünkü sitenin, tıbbi yardım sağlamak için hazır olmadığını ifade etti.