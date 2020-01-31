Corona Virüsü Instagram'ı Karıştırdı! İşte Yeni Akım

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılmaya devam eden Corona virüsü, Instagram'ı karıştırdı. Influencerlar Instagram'da maske takarak fotoğraflar paylaşmaya başladı.

Maskeli Fotoğrafı Akımı Başladı

Vatandaşlar Corona virüsü için önlemler almaktalar. Çin başta olmak üzere pek çok ülkede yaşayan vatandaşlar virüsten korunmak için maske takmaya başladı. Instagram'da milyonlarca kullanıcıya sahip influencerlar da boş durmadı ve yeni akımı ortaya çıkardı. Dünya genelindeki influencerlar maskeli fotoğraf çekmeye başladı.

Hemen aşağıdan influencerların paylaştığı resimlere göz atabilirsiniz.

Corona Virus Instagram influencers is a thing now#coronoavirus pic.twitter.com/MMZewPe9A1 — 🅻🅾🅶 (@logg_) January 29, 2020

Paylaşılan son bilgilere göre Corona virüsünden şu anda toplamda 213 kişi hayatını kaybetti. Corona virüsüne yakalananların sayısının 9.692'ye yükseldiği açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası endişe duyulan bu durumu potansiyel olarak müdahale gerektirecek olağanüstü bir olay olarak tanımlamakta.

Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta. Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş bulunmakta. Aynı gripte olduğu gibi.

Hemen aşağıda yer alan videomuzdan Corona virüsü hakkında bilgi alabilirsiniz.