Corona Virüsü iPhone Seri Üretimini Vurdu

Corona virüsü salgını nedeniyle iPhone tam zamanında üretim (JIT) tehlikeye girdi.

Benzer bir sıkıntı 2011 yılında otomobil endüstrisinde yaşanmıştı. Japonya'da bir Alman şirketi Merck KGaA tarafından yapılan, Xirallic adlı pırıl pırıl bir pigmente sahip olan boyayı kullanan otomobil firmaları, Onahama tsunami ve Fukushima Daiichi nükleer felaketinden etkilenen Merck KgaA şirketinin, boya üretimine eskisi gibi devam edememesinden dolayı, boya tedariğinde sorun yaşamışlardı ve bu durum tam zamanında üretim sürecini olumsuz etkilemişti.

Tam zamanında üretimin son derece verimli olduğu ancak bir o kadar da riskli olduğu söyleniyor. Yukarıda belirtilen, 2011 yılında yaşanan durum da, tam zamanında üretimin riskli olduğunu doğrular nitelikte. Günümüzde yaşanan Corona virüsü salgını nedeniyle, Apple şirketinin de tam zamanlı üretim süreci tehlikeye girmiş gibi görünüyor.

Tedarik Zincirinde Aksaklıklar Yaşanıyor

Corona virüsü salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte, pek çok büyük firma gibi, Apple şirketi de tedarik zinciri süreçlerinde aksaklıklar yaşamaya başladı. Yaşanan bu aksaklıklar ise doğrudan üretim süreçlerini negatif etkiledi.

Apple Ceo'su Tim Cook, tedarik zinciri sorunları geçici olarak değerlendirdiğini ifade etti. Cook, Apple şirketinin Çin'den ayrılmayacağını, ancak tedarik zinciri süreçlerinde bir takım değişiklikler yapılayacağını belirtti.