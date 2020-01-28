Çin'den Gelen Kargolarda Corona Virüsü Var Mı? Corona Virüsü Kargo Yoluyla Bulaşır Mı?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü her geçen gün hızla yayılmaya devam ediyor. Vatandaşlar Çin'den gelen kargo paketlerinde Corona virüsünün olup olmadığını merak etmeye başladı.

Corona Virüsü, Aliexpress Paketleri ile Bulaşır Mı?

Çin'li e-ticaret sitelerinden son zamanlarda alışveriş yaptıysanız "acaba Corona virüsü gelir mi?" sorusu mutlaka aklınıza gelmiş olmalı. Profesör Agnes Buzyn'dan açıklama geldi. Agnes Buzyn yaptığı açıklamada kargo yoluyla Corona virüsünün bulaşma riskinin çok ama çok az olduğunu söyledi ve virüsün açık havada 3 saatten fazla hayatta kalmadığını belirtti.

Paylaşılan son bilgilere göre Corona virüsünden şu anda toplamda 80 kişi hayatını kaybetti. Corona virüsüne yakalananların sayısının 2.744'e yükseldiği açıklandı. Hong Kong’da 8, Makau’da 5 ve Tayvan’da 4 vaka tespit edildi. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta.

Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş bulunmakta.

Hemen aşağıda yer alan videodan Corona virüsü hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.