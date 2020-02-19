Son zamanlarda küresel gündemi etkisi altına alan ve oldukça endişe verici bir konu haline gelen Corona Virüsü komşu ülkede ortaya çıktı. İşte detaylar!

2 Kişide Tespit Edildi

ISNA tarafından yapılan haberde İran sınırları içerisinde iki kişide yeni tip koronavirüs saptandığı duyuruldu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İran Sağlık Banaklığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, "Geçtiğimiz iki günde Kum şehrinde iki kişide koronavirüs tespit edildi." dedi. Söz konusu iki kişinin İran vatandaşı olup olmadığı ile ilgili bir açıklama yapılmazken ülke içinde ve civar ülkelerde endişenin artığı söylenebilir.

Hastalığın tespit edildiği yerlerde çalışma başlattıklarını duyuran yetkililer, olası problemlere karşı tüm tedbirlerin alınmaya başladığını vurguladı. Buna ek olarak şehirde yaşayan vatandaşlara yakın temastan kaçınma, hijyene dikkat etme ve bireysel önlemleri alma noktasında çağrılar yapıldı.

Bu yazının girildiği an itibarıyla yeni tip koronavirüsün saptandığı kişi sayısı 75,201 kişiye ulaşmış durumda. Bu hastalağın tespit edildiği 2,012 kişi öldü ve 15,030 kişi ise kurtarıldı.

Corona Virüsü Nerede? Canlı Haritadan Takip Edin!

Virüsün yayılımı hakkında doğru bilgi vermeyi amaçlayan Sistem Bilimi ve Mühendisliği Merkezi (CSSE), başta WHO ve diğer merkezlerden gelen verileri toplayarak bir araya getiren çevrimiçi bir araç yarattı. Gösterge paneli virüsün teyit edilen doğrulanmaları ile birlikte ölüm sayılarını gösterir ve bunların konumlarını bir dünya haritası üzerinde işaretler.

Tabii ki gerçek vaka sayısını bilmesi oldukça zor bir durum. Ancak en azından raporlanan veriler üzerinden güvenilir verileri sunarak yalan bilgiden uzak tutabilir. Ayrıca eğilimlerin artma ihtimali bulunan sıcak noktaları da göstermiş olur. Siteye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Not: Verilerin belirli aralıklarla güncellendiğini belirtelim.