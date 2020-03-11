Corona Virüsünden Nasıl Korunulur? #Corona

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Türkiye'de ilk Corona virüsü vakasının görüldüğünü açıkladı. Corona virüsünden nasıl korunulur? 14 Gün Kuralı'nı uygularken evinizde dikkat etmeniz gerekenler neler? Sağlık Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 14 Gün Kuralı'nı uygularken evinizde dikkat etmeniz gerekenleri duyurdu. Gelin hep beraber yapılan paylaşıma yakından bakalım.

Corona Virüsünden Nasıl Korunulur?

Sağlık Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Son 14 gün içinde Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) görülen ülkelerin birinden geldiyseniz ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile EVDEN ÇIKMAMALISINIZ" dedi.

Evden çıkmak zorunda kalırsanız mutlaka tıbbi maske takın ve mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmayın. Eve ziyaretçi kabul etmeyin. Mümkünse ayrı bir odada kalın. Odanızı sık sık havalandırın. Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın. Ayrı tuvalet ve banyo yok ise bu alanlarda mutlaka maske takın, bu alanları her kullanım sonrası temizleyin. Sık sık el hijyeni sağlayın. (ellerinizi su ve normal sabunla yıkayın veya alkollü el septiği ile ovalayın) Tabak, bardak, havlu gibi eşyalarınızı ayırın, ortak kullanmayın.

Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gelişmesi durumunda hemen tıbbi maske takın. En kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

14 Gün Kuralı'nı uygularken evinizde dikkat etmeniz gerekenler 👇 pic.twitter.com/nk8Hqq8gk8 — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) March 10, 2020

Virüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta. Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş bulunmakta.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu cümleleri söylemişti: