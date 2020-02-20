Corona Virüsü, Küresel Teknoloji Endüstrisini Nasıl Etkiliyor?

Dünyanın önde gelen, pazar haber alma şirketi TrendForce, Corona virüsü olarak bilinen COVID-19 salgınının etkisini ölçmek için küresel yüksek teknoloji endüstrisiyle ilgili bir araştırma yaptı.

Yapılan araştırmaya göre, yarı iletken aygıtların tasarım ve üretimi ile ilgili çalışmalar yürüten sektörler, diğer bazı endüstrilerden daha yüksek bir otomasyon derecesine sahip, bu nedenle yarı iletken sektörlerde, Corona virüsü etkisi en yoğun şekilde gözlenebiliyor.

Araştırmada aynı zamanda, fab operatörlerinin çoğunlukla şehir dışından geldiğine, trafikle ve iş gücüyle ilgili kısıtlamalara sahip olduklarına, bunların da etkisiyle virüs salgınından en çok etkilenecek iş kollarından birisi olabileceğine dikkat çekiliyor. TrendForce, Çin döküm endüstrisi için sevkiyatlarda ilk çeyrekte bir düşüş öngördüğünü belirtiyor.

Virüs Salgınından En Kârlı Çıkan Şirketler Sony ve Microsoft Gibi Görünüyor

Birçok kişinin uzaktan çalıştığı iç mekân tasarımı sektörü için ise bir tehlike öngörülmüyor. DRAM ve NAND flash prodüksiyonlarının da büyük bir darbe alması beklenmiyor. Şirketler Çin Yeni Yılı öncesinde tedarik stoklamıştı. Bu da demek oluyor ki malzemeler her zamanki gibi ithal edilebilecek, yani salgın burada da gerçek bir sorun oluşturmayacak.

TrendForce’ a göre virüsün ortaya çıkışı, Sony ve Microsoft için tartışmasız daha iyi olamazdı. Konsollarının satışları, bu yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanan yeni nesil sistemlere yönelik beklentiler nedeniyle, son aylarda azalmıştı. Virüs salgını ile birlikte konsol satışlarında ciddi oranda bir yükselme yaşandı.