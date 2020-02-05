Corona Virüsü, LG ve ZTE'yi de Etkiledi! İşte MWC 2020 Açıklamaları

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılmaya devam eden Corona virüsü LG ve ZTE'yi de etkilemeyi başardı. LG ve ZTE, Barselona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'ne katılmayacaklarını açıkladı.

LG Corona Virüsü Nedeniyle MWC 2020'de Olmayacak

LG, dünyanın en büyük mobil endüstri fuarı olan MWC 2020'ye katılmıyor. LG tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Çalışanlarının ve genel halkın güvenliği göz önünde bulundurularak LG, bu ay İspanya'nın Barselona kentinde MWC 2020'ye katılmamaya karar verdi. Bu karar, yüzlerce LG çalışanının gereksiz yere, çoğu sağlık uzmanının önerdiği uluslararası seyahatlere maruz kalmasını önleyecektir. MWC'ye katılımı yerine LG, yakın gelecekte 2020 mobil ürününü duyurmak için ayrı etkinlikler düzenleyecektir."

ZTE de yaptığı açıklamada seyahat ve vize gecikmeleri nedeniyle MWC 2020 basın toplantısını iptal ettiğini söyledi. ZTE açıklamasında ayrıca iptal sebebinin ikincil etkeninin Corona virüsü olduğu söyledi. Tüm dünyayı tehdit eden Corona virüsü şu anda 492 kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu. Hafif ve orta şiddette üst solunum yolu hastalıklarına sebep olan Corona virüsün dört alt grubu bulunmakta. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta.

Hemen aşağıda yer alan videodan Corona virüsü hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.