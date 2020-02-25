Corona Virüsü Nasıl Ortaya Çıktı? İşte Bilim İnsanlarının Ürettiği Senaryo

Corona Virüsü ya da bir diğer adı Covid-19 ortaya çıkışından bu yana on binlerce kişiye bulaştı ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açtı. Peki bu virüs ilk kez nasıl ortaya çıktı? Bilim insanları bu konuda yeni bir senaryoyu ortaya attı!

Aşamalı ve Yavaş Gelişim

Covid-19 bu yazının girildiği tarih itibarıyla 80,289 kişide görüldü ve 2,704 ölüme yol açtı. Kısa bir süre içerisinde Pandemik Hastalıklar kategorisine alınması beklenen Covid-19 salgınının ilk kez nasıl ortaya çıktığı ile ilgili bazı soru işaretleri var ve kesin cevap şu aşamada hala belirsizliğini koruyor. Buna karşın bilim insanlarının konu ile alakalı bazı görüşleri var.

Buna göre Çin sınırları içerisinde havada süzülmekte olan bir yarasa geçtiği ormanlardan birisine virüsün yer aldığı dışkısını bırakıyor. Bunun ardından yabani hayvanlardan birisinin (tahminler pangoline yönelik) bu dışkıya ulaştığı ve enfeksiyonu kaptığı tahmin ediliyor. Virüs, bu sayede vahşi yaşam döngüsüne ilk adımını atmış oluyor.

Bunun ardından virüs, hayvanlar arasında aşamalı olarak yavaş bir yayılım sürecine giriyor. Enfeksiyonu kapmış hayvanlardan birisi insanlar tarafından avlanıyor ve yeniyor. Tam da bu noktada virüs, bu sayede insanlar arası bir döngüye girmiş oluyor. Bunun ardından kişiler arası bir yayılım başlıyor ve sonuç olarak küresel ölçekte yayılmış olan bir virüs ile karşılaşıyoruz.

Tüm bunlara ek olarak belirtmemiz gerekiyor ki bu, bilim insanları tarafından oluşturulmuş ve doğruluğu henüz kanıtlanmamış bir teori. Bununla ilgili çalışmalar hala sürüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce olayın ilk çıkış yönü nasıl gerçekleşti? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilirsiniz.