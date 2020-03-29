Corona Virüsü’nde Tespit Edilen Vaka Sayısı İlk Kez Azaldı!

Ülkemizdeki ilk corona virüsü vakası 10 Mart’ta ortaya çıkmış ve bu gelişme Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 11 Mart'ta gece yarısı 01.00'de duyurulmuştu. 21 Mart’tan bu yana düzenli olarak artan vaka sayısında ilk kez dün ciddi bir azalma görüldü.

Bakan Koca’nın dün akşam açıkladığı son verilere göre, şu ana kadar toplamda 55 bin 464 kişiye test yapıldı. Corona virüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 7.402, ölü sayısı 108 ve iyileşen hasta sayısı da 70 olarak açıklandı. Ayrıca 445 kişinin yoğun bakımda olduğu ve 309 kişinin de entübe (solunum cihazına bağlı vaka) olduğu bildirildi.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı

Vaka Sayısı 365 Azaldı

Dün ise vaka sayısında ilk kez azalma yaşandı. 27 Mart’ta yapılan 7.533 test sonrasında 2.069 kişide daha corona virüsü tespit edilmişti. Dün ise yapılan 7.664 test sonrasında vaka sayısının 1.704 olduğu ifade edildi.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı

Ölüm Oranı Yüzde 1.45

19 Mart-28 Mart tarihleri arasında test yapılan kişilerin yüzde 13.34’ünde corona virüsü olduğu belirlendi. Virüse yakalananlar arasından hayatını kaybedenlerin oranı yüzde 1.45 oldu. Vaka/yoğun bakım oranı yüzde 6 ve vaka/entübe oranı da yüzde 4.17 olurken, iyileşen hasta oranının ise yüzde 0.94 olduğu görüldü.