Corona Virüsü Nedeniyle Apple'ın Gelirleri Düşebilir

Corona virüsü, bugüne kadar Çin’de fabrikaları bulunan pek çok şirketin üretimini etkiledi. Virüsten etkilenen şirketlerden biri olan Apple, salgın nedeniyle gelirlerinin düşebileceğini açıkladı.

Apple’ın açıklamalarına göre Corona virüsü salgını nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde şirketin gelir beklentileri karşılanamayabileceği gibi iPhone tedariği dünya çapında geçici olarak kesintiye uğrayabilir. Ayrıca Apple’ın Çin’deki üretimi geri başlamış olsa da üretim beklediklerinden yavaş gerçekleştiği için daha az iPhone üretilebilir.

Virüsün yeni ürünlerin geliştirilmesi üzerindeki etkilerinin ne olacağı ise henüz belli değil. Normalde Apple’ın mart ayında yaklaşık 400 dolara, diğer iPhone modellerine göre uygun fiyatlı iPhone SE ile daha iyi kameraya sahip bir iPad Pro modeli piyasaya süreceği söyleniyordu. Apple’ın bu planlarında değişiklik olmasa bile üretime bağlı gecikmeler yaşanabilir.

Apple, 2020'nin ilk çeyreğinde şirketin finansal sonuçları ile ilgili 28 Ocak'ta açıklama yapmıştı. 2020'nin birinci çeyrekteki gelirinin 91,8 milyar dolar olduğunu açıklayan Apple, ikinci çeyrekteki beklentilerinin ise 63 milyar dolar ile 67 milyar dolar arasında olduğunu belirtmişti.