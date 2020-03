Corona Virüsü Nedeniyle SXSW 2020 İptal Edildi

Corona virüsü tehdidi nedeniyle ertelenen etkinliklerin arasına bir yenisi eklendi. Önümüzdeki hafta Austin şehrinde düzenlenmesi planlanmış olan SXSW 2020, ne yazık ki iptal edildi.

Açılımı South by Southwest olan SXSW etkinlikleri ilk olarak 1987 yılında düzenlenmişti. Takip eden yıllarda organizatör konumunda bulunan SXSW, LLC şirketi tarafından yeni ayakları düzenlenen etkinlikte, etkileşimli medya, müzik festivalleri ve konferanslar yapılıyordu.

Bu yıl 13 - 22 Mart 2020 tarihlerinin arası seçilmiş olan SXSW 2020, ne yazık ki dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü nedeniyle iptal edildi.

SXSW 2020 programı kapsamında Reggie Fils-Aime 16 Mart 2020 tarihinde bir konuşma yapacaktı. Ayrıca her sene olduğu gibi bu sene de Sonic the Hedgehog paneli 20 Mart 2020 tarihinde düzenlenecekti. İptal duyurusu sonrasında SEGA, bahsi geçen duyurunun Nisan ayı içerisinde yeni bir formatta yapılacağını duyurdu.

We're sad to see SXSW cancel, but we respect the call and we're working hard to bring our Sonic Panel content to you all in a new format this April!