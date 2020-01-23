Dünyanın Konuştuğu Corona Virüsü Nedir? Belirtileri Neler? #Wuhan

Kısa bir süre önce Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan gizemli virüs tehlike saçmaya devam ediyor. Herkes alarma geçti. Peki Wuhan'da ortaya çıkan Corona isimli virüs nedir? Corona virüsünden nasıl korunulur? Tüm detayları ile sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber Corona virüsüne yakından bakalım.

Corona Virüsü Nedir? Neden Herkes Alarmda?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyanı tehdit eden Corona virüsü 17 kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu. Hafif ve orta şiddette üst solunum yolu hastalıklarına sebep olan Corona virüsün dört alt grubu bulunmakta. Corona virüsü ilk olarak 1960 yılında tepit edildi. Virüs ilk çıktığında Çin, Suudi Arabistan Katar, Ürdün gibi ülkelerde görüldü.

Son günlerde artış gösteren Corona virüsünün 440'dan fazla insanda bulunduğu açıklandı. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta. Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş bulunmakta. Aynı gripte olduğu gibi.

Virüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Uzmanlar hastaların evlerinden çıkmamalarını ve kalabalıktan kaçınmalarını söylemekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın!

Corona Virüsü Türkiye'de Var Mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de ortaya çıkan Corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fahrettin Koca yaptığı açıklama ile yüreklere su serpti. Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada şu cümleleri söyledi:

"Bu konuda özellikle bizde şu anda herhangi bir hastanın, hatta riskli hastanın olmadığının altını çizmek istiyorum. Bu anlamda Çin’de Huan şehrinde zatürre geçiren bir hastada daha önce tespit edilmeyen bir virüsün tespit edildiğini biliyoruz, 31 Aralık’ta. Dün itibarı ile 295 vakada tespit edildiğini biliyoruz. Özellikle Huan kentinden bizim hava şirketlerimizin seferi yok. Çin hava yollarının haftada 3 defa olan seferini biliyoruz. Ama bizim hudut güvenliğimizin ilk günden itibaren özel bir gayreti var. Özellikle havaalanında denetleme merkezimiz var, karantina odalarımız var. Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı şu anda Türkiye için önermiyor. Termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık. Tedirgin olunmaması, bu anlamda tedbirlerin alındığını, şu an Türkiye için herhangi bir riskin olmadığını özellikle belirtmek istiyorum."

Uzmanlar hastalığın bulaşmış olabileceği insan sayısının çok daha yüksek seviyelerde olduğunu işaret etmekteler. Corona virüsü hakkında sosyal medyada kullanıcılar korku içerisinde olduklarını ve evden dışarıya korkarak çıktıklarını söylemekteler. Virüs Türkiye'ye giriş yapmadı. Çin'in Wuhan kentine giriş ve çıkışlar kapatıldı. Wuhan kenti karantina bölgesi olarak ilan edildi Yetkililer, yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip şehirdeki vatandaşlara, kentten ayrılmamaları uyarısında bulunarak, havaalanı ve tren istasyonlarının giden yolculara kapalı olacağını bildirdi.

Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya, Tayland, Avustralya ve ABD'de virüsün bulunduğu ortaya çıktı. Virüs tespit edilen kişilerin tedavi altında alındığı açıklandı. Sizler Corona virüsü hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!