Corona Virüsü Nerede? Canlı Haritadan Takip Edin!

Corona Virüsü ile ilgili bazı endişeleriniz varsa ve virüsün nereye yayıldığı ve son durumu gibi bilgileri merak ediyorsanız, bunları görebileceğiniz bir internet sitesi yayına girdi.

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İlk kez Çin sınırları içerisinde görülmeye başlanan Corona Virüsü, şu sıralar pek çok ülkeye yayılmış durumda ve bu durum hız kazandıkça buna yönelik endişeler de hızla artıyor. Mevcut verilere göre virüs şu ana kadar 2.794 kişide tespit edildi. Bu verilerin yalnızca tespit edilenler olduğunu vurgulayalım. Bununla birlikte virüsün şu ana kadar 80 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olduğunu da görüyoruz.

Bu tür durumlarda özellikle sosyal medyada çok yoğun bir bilgi kirliliği ile karşı karşıya kalmanız mümkün. Bu karmaşıklık güvenilir veri arayan kişiler için bazı sorunlar doğurabilir.

Virüsün yayılımı hakkında doğru bilgi vermeyi amaçlayan Sistem Bilimi ve Mühendisliği Merkezi (CSSE), başta WHO ve diğer merkezlerden gelen verileri toplayarak bir araya getiren çevrimiçi bir araç yarattı. Gösterge paneli virüsün teyit edilen doğrulanmaları ile birlikte ölüm sayılarını gösterir ve bunların konumlarını bir dünya haritası üzerinde işaretler.

Tabii ki gerçek vaka sayısını bilmesi oldukça zor bir durum. Ancak en azından raporlanan veriler üzerinden güvenilir verileri sunarak yalan bilgiden uzak tutabilir. Ayrıca eğilimlerin artma ihtimali bulunan sıcak noktaları da göstermiş olur. Siteye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.