Corona Virüsü Nintendo'yu da Vurdu!

Geçtiğimiz saatlerde açıklama yapan Nintendo, son zamanlarda endişe verici bir duruma ulaşan Corona Virüsü nedeniyle bazı sorunlar yaşadıklarını belirtti.

Nintendo Açıkladı: Üretimler Gecikiyor!

Bildiğiniz üzere Çin sınırları içerisinde ortaya çıkan Corona Virüsü, Apple ve Microsoft gibi teknoloji devlerine dahi önemli sorunlar yaşatmış ve hem satışlarda hem de üretimde önemli problemlerin doğmasına yol açmıştı. Bu sorunlardan payını alan bir diğer şirket ise Nintendo oldu.

Şirket geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklama ile birlikte yaşanan salgının Nintendo Switch üretiminin önüne geçtiğini ve üretimde gecikmelerin yaşanmasına sebep olduğunu vurguladı.

Bu noktada en çok etkilenen modelin ise Animal Crossing isimli versiyon olduğu belirtildi. Söz konusu versiyonun ön siparişleri 8 Şubat yerine belirsiz bir tarihe ertelendi. Bu tarihin ne zaman olacağı ile ilgili herhangi bir açıklama olmasa da en azından birkaç haftalık bir gecikme yaşanmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz.

Bu açıklamayı yapan taraf bJaponya olmasına karşın Nintendo Avrupa ve Nintendo Amerika tarafından konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Olası bir gelişme durumunda sizleri haberdar edeceğiz. Siz de gelişmelerden haberdar olmak için bizleri takipte kalın.