Corona Virüsü Pandemi Sınıfına Girdi: Bu Ne Anlama Geliyor?

Geçtiğimiz dakikalarda açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden Corona Virüsü için önemli bir duyuru yaptı.

Corona Virüsü Salgını Pandemi İlan Edildi!

Çin sınırlarında ortaya çıkan ve kısa bir süre içerisinde hızla yayılan Covid-19 hemen her ülkede vakalara ve ölümlere yol açtı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü, salgının pandemiler ya da pandemik hastalıklar kategorisine girdiğini duyurdu.

Bir hastalığın pandemik hastalıklar kategorisine alınması için bir kıta, birden fazla kıta ya da neredeyse her bölgeye yayılan ve bu alanlarda etki süren bir salgın olması lazım. Güncel duruma Covid-19 salgını, bu kategoriye uygun bir yapıya sahip.

WHO tarafından alınan ölçütler dahilinde bir hastalığın pandemik olarak sınıflandırılması için aşağıdaki üç koşulun sağlanmış olması gerekiyor.

1- Salgın, nüfusun daha öncesinde maruz kalmadığı bir hastalığı kapsamalı.

2- Hastalığa sebep olan salgın insanlara bulaşmalı ve bu bulaşma sonrasında tehlikeli sonuçlara yol açmalı.

3- Hastalık, insanlar arasında kolay ve hızlı bir şekilde devamlı olarak yayılmalı.

Geçmiş dönemlerde pandemik hastalıklar sınıfına alınan bazı diğer hastalıklar ise şu şekilde:

1- Kara Veba

2- Kolera

3- Grip

4- Tifo

5- Domuz Gribi

6- Şiddetli Akut Solunm Yolu Sendromu Koronavirüsü 2

7- Covid-19

Covid-19 salgınına karşı alabileceğiniz tedbirler arasında hijyene dikkat etmek, maske takmak, kalabalık ortamlardan uzak durmak gibi basit ama önemli şeyler yer alıyor. Daha detaylı bilgiyi hemen aşağıdaki videodan alabilirsiniz: