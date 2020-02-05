Corona Virüsü Şakası Yapan Fenomenin Başı Fena Halde Derde Girdi

Kanadalı sosyal medya fenomeni, yaptığı corona virüsü şakası sonrasında gündem oldu. Corona virüsü taşıdığını söyleyen fenomenin uçağı acil iniş yaparken, uçağın inmesinin hemen ardından ünlü isim polisler tarafından gözaltına alındı.

Toronto kentinden Jamaika'ya gitmekte olan WestJet uçağına binen 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Potok Philippe, kamerasını açıp ayağa kalktıktan sonra kendisinde corona virüsü olduğunu söyledi.

Philippe, “Herkes dikkatini biraz bana verebilir mi? Corona virüsünün başkenti Hunan’dan yeni döndüm. Kendimi iyi hissetmiyorum. Teşekkürler” dedi. Soğuk duş etkisi yaratan sözlerin ardından uçuş ekibi harekete geçti. Genç adama maske ve eldiven giydirilirken, uçak acil iniş kararıyla Toronto’ya geri döndü.

Uçak yere iner inmez olaya polisler müdahale etti ve Philippe hastaneye götürüldü. Yapılan ilk incelemelerin ardından virüs taşımadığı tespit edilen sosyal medya fenomeni, yaka paça gözaltına alındı. Sadece şaka yaparak sosyal medyaya video koymak istediğini öne süren Philippe, “Durumun bunlara yol açacağını bilmiyordum. Cehaletim için herkesten özür dilerim” diye konuştu.

Corona virüsü şakası uçuşları iptal ettirdi

Sosyal medya fenomeni tarafından yapılan tatsız şaka sonrasında, uçağı geri dönen yolcular mağdur oldular. Dahası o uçuştan bir sonraki uçuş da virüs şüphesiyle apar topar ertelendi. Yüzlerce kişi planlarını ertelemek durumunda kalırlarken, ünlü isme tepki gösterdiler.

Uçuşu iptal edilenlerden biri olan Julie-Anne Broderick, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Neredeyse Jamaika’ya varmak üzereydik. Florida üzerinde uçarken bir geri zekalı kendisinde corona virüsü varmış gibi yapınca Toronto’ya geri döndük” ifadelerini kullandı.

Potok Philippe'in 9 Mart tarihinde mahkemeye çıkacağı ve ifade vereceği dile getirildi.