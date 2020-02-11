Corona Virüsü Şimdiye Kadar Kaç Kişiye Bulaştı?

Çin’in Vuhan şehrinde başlayan Corona Virüsü alınan önlemlere rağmen can almaya devam ediyor. Bilim insanlarına göre Koronavirüsü yarım milyon insanı etkileyecek.

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıktığı söylenen 2019-nCoV salgını hız kesmiyor. Kontrol altında tutulmaya çalışılsa da her geçen gün bu salgın yüzünden hayata veda edenlerin sayısı yükseliyor. Korona virüsü şimdiye kadar 43 bin kişiyi aldı. Peki, bu virüs şimdiye kadar kaç kişiye bulaştı?

Londra Hijynen ve Tropikal Tıp Okulu’nda bulunan bilim insanları Vuhan’da yeni tür koranavirüsün kaç kişiye bulaştığını tahmin etmek için matematiksel bir model oluşturdu. Ortalama kuluçka döneminin 5 gün ve risk altındaki Vuhan nüfusunun yaklaşık 10 milyon olduğu düşünüldüğünde virüs zirve yaptığında şehirde her 20 kişiden en az birine veya yaklaşık 500 milyon kişiye bulaşmış olabileceğini tespit etti. Çalışmaya göre salgın Şubat ayı sonuna doğru patlama yapacak.

Hubey eyalet yönetimi Pazar gecesi itibarıyla 16 bin 902’si Vuhan’da 29 bin 631 vaka bulunduğunu ve Vuhan’da hastalık için ölüm oranının -takriben- %4 olduğu tahmininde bulunmuştu.