Corona Virüsü Sonrası Bitcoin Yükselişe Geçti

Çin, Corona virüsü nedeniyle neredeyse bitmiş durumda. Vuhan şehrinde başlayan ve hızla diğer ülkelere de yayılan son dönemin en tehlikeli virüsü Corona, sadece insanları değil, ekonomiyi de etkiledi. Öte yandan Çin’deki salgın nedeniyle birçok varlık değer kaybederken, altın ile birlikte Bitcoin yükselişe geçti.

Çin’in en büyük şehri Wuhan’da (Vuhan) başlayan, son olarak Fransa, Almanya’da da görülen Corona Virüsü sonrası altın ve en bilinen ve popüler kripto para birimi Bitcoin yükseldi. Bitcoin’in değeri Kasım 2019’dan sonra ilk kez 9 bin doları aştı. Bitcoin, 9 bin 142 dolar seviyesine ulaştı. Sadece Bitcoin değil, Ethereum’un da değeri yükseldi. Aralık 2019’da 130 dolar gerileyen Ethereum, 170 doları aştı. Diğer kripto para birimleri de değer kazanırken Bloomberg Galaxy Kripto Endeksi % 1.7 değer kazandı.

Bloomberg’in konuya ilişkin haberinde Korona virüsü salgını sebebiyle küresel piyasalardaki riskten kaçışta Bitcoin’in yeni güvenli liman olarak görülmüş olabileceği yorumu dikkat çekiyor. Bitcoin ile birlikte diğer kripto paralarda da iniş çıkışlar dikkat çekiyor. 2018’de 19 bin dolar seviyesine çıkan Bitcoin, 3 bin dolara kadar gerilemişti. Şimdi yeniden yükselişte.