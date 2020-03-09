Corona Virüsü Testi Evde Yapılabilecek

Bill Gates, corona virüsü testinin evde yapılmasına imkan veren yeni proje için destek oldu.

Bill Gates ve hayat arkadaşı Melinda Gates’in birlikte yönettiği Gates Vakfı, corona virüsü için harekete geçmiş, tedavi çalışmalarını hızlandırmak adına 100 milyon dolar bağışta bulunmuştu. Gates Vakfı, şimdi de yeni tip corona virüsü (COVID-19) testinin evlerde yapılmasını mümkün kılan bir projeye destek verdi. Şu anda testleri sürdürülen sistem, kişinin corona virüsünden etkilenip etkilenmediğini (pozitif veya negatif sonucu) iki gün gibi oldukça kısa bir sürede gösteriyor. Kişilerin kendi başlarına corona virüsü testi yapmalarına imkan verecek sistem, tüm testleri başarıyla tamamlarsa önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak.

Hatırlanacağı üzere Bill ve Melinda Gates vakfı, geçtiğimiz aylarda corona virüsü ile mücadeleye katkıda bulunmak adına 100 milyon dolar bağışladıklarını duyurmuş ve ayrılan bütçenin nasıl kullanılacağı da açıklamıştı. 20 milyon doların Dünya Sağlık Örgütü, Birleşik Devletler Hastalıkla Mücadele ve Engelleme Birimi, Çin ve hastalıkla mücadele eden diğer ülkelerdeki sağlık yetkilelerine aktarılacağı; 60 milyon doların corona virüsüne karşı aşı üretme projelerine destek sağlayacağını; 20 milyon doların da Afrika ve Güney Asya’daki risk altındaki nüfusları korumak için çalışmalar yürüten organizasyonlara gönderileceği belirtilmişti.