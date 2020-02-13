Corona Virüsü Uzmanı Leung: Dünya Nüfusunun %60'ı Etkilenebilir

2002-2003’teki Sars salgınında büyük rol oynayan, corona virüsü salgını konusunda en donanımlı kişilerden biri olan Profesör Leung, endişe verici açıklamalarda bulundu.

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan, hızla diğer ülkelere de yayılan yeni tip Corona Virüsü (2019-nCOV) salgını can almaya devam ediyor. Hubei’deki ölü sayısının 1310 olduğu kaydedilirken, burada yaşayan binlerce kişinin hasta olmasına rağmen hala test edilmediği, dolayısıyla Covid-19 taşıyıp taşımadıklarının bilinmediği söyleniyor. Şu ana kadar dünyada 60 bin 329 kişinin yeni tip corona virüsünü taşıdığı tespit edildi. Vuhan’da doktorların hastalığı daha hızlı teşhis etmek adına komplike testleri gerçekleştirmek yerine akciğer tomografisi çektiği aktarıldı.

Dünya basınında hastalığın yayılmasının yavaşlamasına ilişkin umut verici haberler yer alsa da Sars salgınına çare bulan ünlü Profesör Gabriel Leung, virüsün kontrol altına alınmaması durumunda dünya nüfusunun %60’ının etkileneceğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü, Çin’e hiç gitmeyen hastaların enfekte olmasını “buzdağının yalnızca görünen kısmı” olarak tanımlamıştı. Leung, önemli olanın bu “buzdağının büyüklüğünün ve şeklinin öğrenilmesi” olduğunu ifade etti.

Uzmanlar enfekte olan bir kişinin virüsü 2.5 kişiye aktardığını söylüyor. Bu da salgının yayılma oranının %60 - 80 olduğunu gösteriyor.