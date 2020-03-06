Corona Virüsünde Son Durum Nedir? Türkiye'de Var Mı?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Corona virüsü neredeyse tüm ülkelere yayıldı.

Corona Virüsünde Son Durum

Corona virüsü şu ana kadar 84 ülkede görüldü ve görülmeye devam ediliyor. Wuhan'daki Deniz Ürünleri Toptancı Pazarı'ndan çıktığı söylenen virüs ülkemize komşu olan ülkelerde de görüldü. Corona virüsünden şimdiye kadar tüm dünya genelinde 3 bin 383 kişi hayatını kaybetti. Virüsün 97 bin 945 kişiye bulaştığı açıklandı.

Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta. Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. Sosyal medyada çıkan aşı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı duyuruldu. Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş bulunmakta.

Corona virüsü MERS ve SARS salgınlarını gerisinde bıraktı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada Corona virüsünün adının Covid-19 olarak değiştirildiğini belirtmişti. Virüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsü hakkında geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadı. Bu, rastlanmayacağı anlamına gelmez. Bütün hazırlıklarımız var. Yapılması gereken ne ise her noktada hazırız. İlk günden itibaren bütün illerde referans hastaneleri oluşturduk." demişti.

Fahrettin Koca son yaptığı konuşmada ise son 14 günü yurt dışında İran, Irak, Güney Kore, Çin gibi ülkelerde geçirmiş olanların raporlu sayılabileceklerini ve bu dönemi evlerinde geçirmeleri tavsiyesinde bulunmuştu. Hemen aşağıda yer alan videomuzdan da Corona virüsü hakkıda bilgi sahibi olabilirsiniz.