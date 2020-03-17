Corona Virüsüne Karşı Yeni Kamu Spotları Yayınlandı

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için kamu spotları hazırladı. Vatandaşları corona virüsüne karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmek ve virüsün daha da yayılmasını önlemek amacıyla hazırlanan kampanyada ünlü dizilerin başrol oyuncuları yer aldı.

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs ile mücadele kapsamında hazırladığı yeni iletişim kampanyası televizyon, radyo, outdoor ve internet mecralarında eşzamanlı olarak yayınlanacak. Televizyon için iki kamuspotu hazırlandı. Biri; Corona virüsünden korunmak için alınması gereken 14 kuralı işlerken, diğeri yurt dışından dönüldüğünde uyulması gereken kurallar ve alınması gereken tedbirleri konu alıyor. Koronavirüsü riskine karşı alınması gereken önlemleri Mucize Doktor dizisinden tanıdığımız Taner Ölmez anlatıyor. Yurt dışı dönüşlerinde uyulması gereken kuralları da son olarak Hekimoğlu dizisinde gördüğümüz Timuçin Esen tarafından aktarılıyor.

TİMUÇİN ESEN de bizim söylediklerimizi söylüyor:

Yurt Dışından Dönüşlerde 14 Gün Kuralı

RETWEET’LEYİN, Koronavirüsün yayılmasını önleyin. pic.twitter.com/HcVVIsnj80 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2020

TANER ÖLMEZ de bizim söylediklerimizi söylüyor.

Koronavirüs Riskinden Korunmak İçin 14 Kural

RETWEET’LEYİN, Koronavirüsün yayılmasını önleyin. pic.twitter.com/t8tQ7dywqt — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2020

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunarak daha fazla insana ulaşması açısından “Retweetleyin. Koronavirüsün yayılmasını önleyin.” eklemesi yaptı. Yeni Koronavirüs hastalığı riskine karşı 14 kural, yurt dışından dönüşlerde 14 gün kuralı T.C. Sağlık Bakanlığı resmi YouTube sayfası üzerinden de paylaşılmıştı.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasına göre şu anda Türkiye'de vaka sayısı 47. Son 29 vakanın tamamının doğrudan veya dolaylı olarak Amerika, Ortadoğu ve Avrupa temaslı olduğu, 3'ünün Umreden dönenler olduğu belirtildi.