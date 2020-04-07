Corona Virüsüne Yakalanan 1 Polis Hayatını Kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında yaptığı açıklama, Corona virüsüne yakalanan polislerimizin olduğunu ancak vaka sayısının açıklanmayacağını belirtti. Soylu sadece 1 polisin Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Corona virüsü tedbirlerine uymayan kişilere kesilen cezaların Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu göz önüne alınarak kesildiğini ifade eden Soylu, Umumi Hıfzıssıhha Kanununa uyulmadığı taktirde TCK'nin 195. maddesine göre 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verileceğini belirtti.

Güvenlik Güçleri 7/24 Görevde

Şimdiye kadar sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş üzeri 6 bin 131 kişiye idari para cezası, 149 kişiye adli işlem yapıldı, 20 yaş altındaki 3 bin 102 kişiye idari ceza, 102 kişiye ise adli yaptırım gerçekleştirildi. Sosyal mesafeyi korumayan 181 kişiye ise para cezası kesildi.

Açıklamada infaz yasası ile cezaevinden çıkarılacak olan mahkumlarla ilgili de açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik teşkilatının 7/24 görevde olduğunu, iyi hal, orta hal ve kötü hal senaryoları üzerine çalışmaların gerçekleştirildiğini, hemen hemen her olası duruma hazırlıklı olduklarını ifade etti.