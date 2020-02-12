Corona Virüsünün Adı Değiştirildi! İşte Yeni İsmi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılmaya devam eden Corona virüsünün adı değiştirildi. Corona virüsünün yeni ismi ne oldu? Gelin hep beraber yakından bakalım.

Dünya Sağlık Örgütü, Corona Virüsünün Adını Değiştirdi!

Dünya Sağlık Örgütü, Cenevre'de basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıdan konuşan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada Corona virüsünün adının Covid-19 olarak değiştirildiğini belirtti ve isim hakkında şunları söyledi: "Coğrafi bir yere, bir hayvana, bir bireye veya bir grup insana atıfta bulunmayan, aynı zamanda telaffuzu mümkün ve hastalıkla bağlantılı bir isim bulmalıydık."

Basın toplantısında Covid-19 virüsünün ilk aşısının 18 ayda tamamlanabileceği söylendi. Şu ana kadar Covid-19 virüsünden dolayı 1.114 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. Covid-19 virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş bulunmakta. Bu belirtiler grip ile aynı.

Virüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Uzmanlar hastaların evlerinden çıkmamalarını ve kalabalıkta çok fazla durmamalarını önermekte. Hemen aşağıda yer alan videodan Covid-19 virüsünün nasıl ortaya çıktığını ve Türkiye'ye gelip gelmediğini öğrenebilirsiniz.