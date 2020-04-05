Corona Virüsüyle İlgili Son 24 Saatte Yaşanan Gelişmeler

Son 24 saat içerisinde Corona virüsüyle mücadele kapsamında ne gibi kararlar alındı, Corona virüsü vakaları hangi sayılara ulaştı?

Sağlık Bakanlığı internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Corona Virüsü Vakaları listesine göre son 24 saat içerisinde 76 vaka öldü . Toplam ölü sayısı 501'e ulaştı.

. Toplam ölü sayısı 501'e ulaştı. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin yanı sıra 1 Ocak 2020 ve sonrasında doğan kişiler için de sokağa çıkma yasağı getirildi.

getirildi. Corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan tedbirlerden bir diğer ise 30 büyükşehir için araç giriş-çıkış yasağı oldu.

oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada bir ilimizde kavgaya karışan kişilere, başka bir ilimizde ise kumar oynayan kişilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası kesildiğini açıkladı.

uymadıkları gerekçesiyle kesildiğini açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre Corona virüsüyle mücadele kapsamında yoğun bakım tedavi ücretlerinin devlet tarafından karşılanan kısmı 2 katına çıkarıldı.

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