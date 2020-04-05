Corona Virüsüyle İlgili Son 24 Saatte Yaşanan Gelişmeler

Son 24 saat içerisinde Corona virüsüyle mücadele kapsamında ne gibi kararlar alındı, Corona virüsü vakaları hangi sayılara ulaştı?
- Sağlık Bakanlığı internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Corona Virüsü Vakaları listesine göre son 24 saat içerisinde 76 vaka öldü. Toplam ölü sayısı 501'e ulaştı.
- 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin yanı sıra 1 Ocak 2020 ve sonrasında doğan kişiler için de sokağa çıkma yasağı getirildi.
- Corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan tedbirlerden bir diğer ise 30 büyükşehir için araç giriş-çıkış yasağı oldu.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada bir ilimizde kavgaya karışan kişilere, başka bir ilimizde ise kumar oynayan kişilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası kesildiğini açıkladı.
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre Corona virüsüyle mücadele kapsamında yoğun bakım tedavi ücretlerinin devlet tarafından karşılanan kısmı 2 katına çıkarıldı.
Kendi İmkanlarımızla Maske, Tulum ve Dezenfektan Üretimi Başladı
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'de kendi imkanlarımızı kullanarak maske, tulum ve hijyenik ekipman üretimine başlandığını belirtti. 1 hafta içinde toplam 1 milyon maske, 5 bin tulum ve 5 bin litre alkol bazlı dezenfektan üretiliyor.
- Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına 3 milyon TL bağışta bulundu.
- Bir Yargıtay üyesinde Corona virüsü tespit edildi. Test sonucu pozitif çıkan Yargıtay üyesi hastanede tedavi altına alındı. Yetkililer, sağlık durumunun iyi olduğunu, şimdiye kadar Yargıtay kurulunda sadece 1 kişide Corona virüsü görüldüğünü ifade etti.
- Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur'an kursu öğrencileri için Diyanet TV üzerinden uzaktan eğitim başlatıldı.
- Toplu taşımalarda maske zorunlu hale getirildi. Ankara polisi toplu taşıma kullanan vatandaşların kurala uyup uymadığını denetlerken, Ankara Büyükşehir belediyesi vatandaşlara maske dağıttı.
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