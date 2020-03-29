Coronavirüs'e Karşı HIV Aşısı İşe Yarıyor mu? İki Hasta İyileşti

New York City'deki iki Coronavirüs hastası, HIV ve meme kanserini tedavi etmek amacıyla geliştirilen deneysel ilaçları aldıktan sonra ventilatörden (solunum cihazı) ve yoğun bakımdan uzaklaştırıldı. Hastaların bu sayede hayata tutunduğu ifade edildi.

Hızla artan COVID-19 vakaları sağlık sistemlerini zorladıkça araştırmacılar da piyasadaki veya geliştirilmekte olan ilaçların enfeksiyonla mücadelede yardımcı olabileceğini bulmak için yarışıyorlar. CytoDyn şirketi tarafından geliştirilen aşının yedi hastada uygulandığı ve ikisinin ciddi boyutta iyileşme gösterdiği öğrenildi.

Leronlimab adı verilen bu ilaç normalde HIV ve meme kanseri tedavisi için test ediliyordu. Fakat doktorlar şu anda leronlimab'ı koronavirüse karşı araştırıyor. Elde edilen ilk bulgularda akciğer iltihabı, pnömoni ve potansiyel olarak ölüme yol açan bağışıklık tepkisini sakinleştirdiği görülüyor.