Coronavirüs Galaxy S20 Aksesuarlarını Bile Etkiledi

İki hafta içerisinde Samsung Galaxy S20 tanıtım toplantısının düzenleneceği düşünülüyordu. Güney Koreli teknoloji devi yeni amiral gemisini duyurmaya hazırlanırken, bugün hiç beklenmedik bir haber geldi.

Bugün yayınlanan haberlerde, hızla yayılan Wuhan Coronavirüs vakasının, Galaxy S20 aksesuarlarını da etkileyeceği söylendi. Hatta telefona dair ilk günlerde herhangi bir ekran camı, kap ya da buna benzer şeylerin bulunamayacağı aktarıldı.

MobileFun isimli internet sitesi, Çin merkezli aksesuar üreticileriyle iletişime geçti. Telefonun piyasaya sürülmesi sonrasındaki üretim süreci hakkında bilgi toplayan internet sitesi, ilginç bilgilere ulaştı.

Çin'de başlayan Wuhan Coronavirüs salgını hızlıca yayılmaya başlamıştı. Salgının önüne geçmek isteyen Çin hükumeti ise belirli şehirlere karantina uygulamış ve halihazırda süğren Çin Yeni Yılı taitilini uzatma kararı almıştı.

Yeni yıl tatilinin bir hafta kadar daha uzatılmasının ardından Çinli fabrikalar seri üretim sıkıntıları yaşamaya başladılar. Yaklaşık 3 hafta kapalı kalacak olan fabrikaların yıllık planlarının aksadığı dile getirilirken, bunun telefonlara da yansıyacağı gün yüzüne çıktı.

MobileFun da iletişime geçtiği aksesuar üreticilerinden benzer yanıtlar aldı. Uzayan tatil sonrasında seri üretim hatlarının çalışmadığı ve telefonun planlandığı tarihte piyasaya sürülmesi durumunda bir süre aksesuar sıkıntısı yaşanacağı dile getirildi.