Coronavirüs, İnternette Tehlike Saçmaya Başladı!

Tüm dünyada gündemde olan Coronavirüs siber suçlular tarafından tuzak olarak kullanılmaya başlandı. İnternette coranavirüsünden korunma yollarını arayan kullanıcılar zararlı yazılımlarla hedef alınırken kötü amaçlı yazılımlar pdf, mp4, docx gibi güvenilir görünen dosya formatlarının içerisine saklanıyor.

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan, diğer ülkelere de yayılan ve binlerce ölüme neden olan Coronavirüsü siber suçluların odağında. Siber saldırganlar virüsü kendi kötü amaçlı doğrultusunda kullanmaktan çekinmiyor. Kaspersky tespit teknolojileri ile gündemdeki bu virüs ile ilgili belgelerin içerisine saklanan zararlı dosyalar keşfetmeye başladı.

Tespit edilen zararlı dosyalar, coronavirüsü ile ilgili pdf, mp4 ve docx belgelerine gizleniyor. Dosyaların içinde virüsten korunma yollarına ilişkin talimat videoları ve virüs tespit yöntemleri bulunduğu iddia edilse de gerçekte böyle bir içerik bulunmuyor. Gerçekte bu dosyalar bilgisayarların ve ağların çalışmasını engelleyen veya verileri silen, engelleyen, değiştiren, kopyalayan Truva atları ve solucanlar içeriyor.

Kaspersky, ayrıca kullanıcıları coronavirüsünden ve hava yoluyla bulaşan diğer enfeksiyonlardan koruyan bir oksijen maskesi öneren e-postalar da tespit etti. Spam e-postalarında oksijen maskesinin detayları ve hava yoluyla bulaşan virüslere, özellikle de coronavirüsüne karşı %99 oranında koruma sağladığı belirtiliyor. Linke tıklandığında oksijen maskelerinin yer aldığı bir sayfa açılıyor ve satın alma işleminin tamamlanması için kredi kartı bilgileri isteniyor.

Kaspersky, coronavirus ile ilgili zararlı yazılımları şu isimlerle tespit etti:

Worm.VBS.Dinihou.r

Worm.Python.Agent.c

UDS:DangerousObject.Multi.Generic

Trojan.WinLNK.Agent.gg

Trojan.WinLNK.Agent.ew

HEUR:Trojan.WinLNK.Agent.gen

HEUR:Trojan.PDF.Badur.b

Kaspersky, özel içerikler gibi görünen zararlı yazılımların kurbanı olmamak için şunlara dikkat edilmesini öneriyor: