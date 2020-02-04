Coronavirüs, İnternette Tehlike Saçmaya Başladı!

Tüm dünyada gündemde olan Coronavirüs siber suçlular tarafından tuzak olarak kullanılmaya başlandı. İnternette coranavirüsünden korunma yollarını arayan kullanıcılar zararlı yazılımlarla hedef alınırken kötü amaçlı yazılımlar pdf, mp4, docx gibi güvenilir görünen dosya formatlarının içerisine saklanıyor.
Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan, diğer ülkelere de yayılan ve binlerce ölüme neden olan Coronavirüsü siber suçluların odağında. Siber saldırganlar virüsü kendi kötü amaçlı doğrultusunda kullanmaktan çekinmiyor. Kaspersky tespit teknolojileri ile gündemdeki bu virüs ile ilgili belgelerin içerisine saklanan zararlı dosyalar keşfetmeye başladı.
Tespit edilen zararlı dosyalar, coronavirüsü ile ilgili pdf, mp4 ve docx belgelerine gizleniyor. Dosyaların içinde virüsten korunma yollarına ilişkin talimat videoları ve virüs tespit yöntemleri bulunduğu iddia edilse de gerçekte böyle bir içerik bulunmuyor. Gerçekte bu dosyalar bilgisayarların ve ağların çalışmasını engelleyen veya verileri silen, engelleyen, değiştiren, kopyalayan Truva atları ve solucanlar içeriyor.
Kaspersky, ayrıca kullanıcıları coronavirüsünden ve hava yoluyla bulaşan diğer enfeksiyonlardan koruyan bir oksijen maskesi öneren e-postalar da tespit etti. Spam e-postalarında oksijen maskesinin detayları ve hava yoluyla bulaşan virüslere, özellikle de coronavirüsüne karşı %99 oranında koruma sağladığı belirtiliyor. Linke tıklandığında oksijen maskelerinin yer aldığı bir sayfa açılıyor ve satın alma işleminin tamamlanması için kredi kartı bilgileri isteniyor.
Kaspersky, coronavirus ile ilgili zararlı yazılımları şu isimlerle tespit etti:
- Worm.VBS.Dinihou.r
- Worm.Python.Agent.c
- UDS:DangerousObject.Multi.Generic
- Trojan.WinLNK.Agent.gg
- Trojan.WinLNK.Agent.ew
- HEUR:Trojan.WinLNK.Agent.gen
- HEUR:Trojan.PDF.Badur.b
Kaspersky, özel içerikler gibi görünen zararlı yazılımların kurbanı olmamak için şunlara dikkat edilmesini öneriyor:
- Özel içeriklere yönlendirdiği iddia edilen şüpheli bağlantılardan kaçının. Güvenilir bilgi için resmi kaynaklara başvurun.
- İndirdiğiniz dosyaların uzantılarına bakın. Belgeler ve video dosyalarının uzantılarının .exe veya .lnk olmaması gerekir.
- E-posta yoluyla çok avantajlı bir indirim teklifi alırsanız linki dikkatlice kontrol ettiğinizden emin olun; bazen görünenden farklı olabilir. Eğer varsa, sayfaya doğrudan yasal web sitesi üzerinden erişin.
- Birçok farklı tehdide karşı kapsamlı koruma sağlayan, Kaspersky Security Cloud gibi güvenilir güvenlik çözümleri kullanın.
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