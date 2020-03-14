Coronavirüs'ün Aşısı HIV ve Sıtma İlaçlarında Saklı Olabilir

Hem ülkemizde hem de dünya genelinde büyük bir risk oluşturan Coronavirüs'ün aşısı henüz bulunmuş değil. Fakat Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara virüsün etkilerini azaltabilecek farklı bir ilacın tespit edildiğini söylüyor.

Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara tarafından yapılan açıklamada virüs için çalışmaların son hız devam ettiğini öğrenildi. Bazı HIV ve sıtma ilaçlarının virüse karşı bir miktar etkili olduğunu dile getiren Kara, "yüzde yüz etkili olmasa da etki gösterdiklerini ve virüsü zayıflattıklarını biliyoruz" dedi.

Ayrıca ülkemizde görülen ilk vakaya karşı nasıl bir tedavi uyguladıklarını aktaran Prof. Dr. Ateş Kara oksijen desteği, sıvı desteği ya da kalp ve akciğerlere makine desteği verildiğini bildirdi. Hastalığından şüphe edilen kişilerin ise 14 gün karantina altında kaldığını ifade eden Kara şunları belirtti:

"Virüsü ortadan kaldırmaya yönelikte direkt tedaviler üzerinde çalışılıyor. Fakat bugün için virüsü yakalayan, virüsü öldüren ya da durduran tedavi kesin olarak gösterilmiş değil. Çin´in deneyip birkaç ilacı ön plana çıkartmasıyla gördük ve böylece bu ilaçların böyle olduğunu görür görmez Bilim Kurulu olarak Bakanlığa öneride bulunmuştuk"