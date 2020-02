Corruption 2029'dan Yarım Saate Yakın Oynanış Videosu Geldi

Mutant Year Zero: Road to Eden geliştiricisi olan The Bearded Ladies, yeni Corruption 2029 oyununu geçtiğimiz Cuma günü duyurmuştu. 17 Şubat 2020 tarihinde PC (Epic Games Store) üzerinden satışa sunulacak olan oyun için yarım saate yakın uzunlukta oynanış videosu yayınlandı.

Sıra tabanlı oynanış sistemine kurulacak olan Corruption 2029, kıyamet sonrasının Amerika kıtasında geçecek. Bu defa son teknoloji teçhizat ve mühimmat kullanan askeri bir grubu yöneteceğiniz oyunda, yaşanan yozlaşmanın kaynağını bulmaya çalışacaksınız. Bunun yolu da düşman bölgesinden geçecek.

Stratejinin ve gizlilik unsurlarının büyük önem arz edeceği Corruption 2029 oyununda, mevcut koşulları etraflıca düşünmeniz ve tercihen düşman ile doğrudan çatışmaya girecek veya hayalet gibi hareket ederek işinizi halledebileceksiniz. Ne yapacağınız tamamıyla size bırakılacak.

Halihazırda Epic Games Store üzerinden 33 TL karşılığında ön-sipariş ile satın alabiliyorsunuz ama ne yazık ki herhangi bir ön-sipariş hediyesi bulunmuyor.

Shady Oaks Motel bölümünün gösterildiği oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dilerim.