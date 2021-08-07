Corsair DDR5 RAM Uçuşa Geçirecek: Özellikleri Neler?

Corsair DDR5 RAM, DDR4'ten çok daha hızlı olacak, ancak büyük bir sıcaklık artışını da göz önüne almak gerekiyor. Corsair tarafından geçtiğimiz gün yayınlanan bir video DDR5 bellek teknolojisini ele alıyordu. Corsair yüksek hıza kıyasla yüksek sıcaklık olabileceğini söylüyor.

DDR5 bellekler ufukta ve önde gelen üreticiler piyasaya sürmek için hazırlanıyorlar. Yakın zamanda DDR5 RAM çıkarmaya hazırlanan markalardan biri de Corsair. Şirket, DDR5 RAM'in olanakları ve DDR4'ten çok daha sıcak çalışacağı gerçeği de dahil olmak üzere bazı zorluklar hakkında daha fazla bilgi paylaştı.

Yeni teknoloji ile birlikte daha fazla ısınma aslında sürpriz değil. DDR5 serisindeki en iyi RAM, öncekinden 4 kata kadar daha güçlü olacak ve böylece daha fazla ısı üretecek. Ancak Corsair'in Pazarlama Direktörü George Makris'e göre, ısınmanın sebebi aynı zamanda bellek modülünün tasarımında da yatıyor.

George Makris, Corsair'in kanalında yayınlanan bir YouTube videosunda, "DDR5 muhtemelen DDR4'ten çok daha sıcak çalışabilir, çünkü voltaj regülasyonunu anakartın kendisinden çıkardık. Yani aslında (RAM modülünde), çok daha fazla ısı pompalıyor olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Corsair DDR5 RAM özellikleri

Yeni DDR5 belleğin daha önce duyulmamış hızlara sahip olacağı zaten biliniyordu. En düşük saat hızları bile DDR4 RAM'in ürettiği en yüksek sayılara eşit veya daha fazla. Corsair, veri aktarım hızlarının 6.400 MT/sn'den başlayıp 12.600 MT/sn'ye kadar çıkacağını söyledi. Ayrıca teknolojinin 8.400 MHz'e kadar saat hızını desteklemesi bekleniyor.

Hız artışına ek olarak her bir RAM çubuğu çok daha büyük bir kapasiteye sahip olacak. DDR4 RAM, çift sıralı bellek modülü başına maksimum 32 GB kapasiteye sahipken, yeni DDR5 bellek 128 GB'a kadar destekleyecek. Böyle etkileyici bir yükseltme, daha iyi soğutma da gerektirecek.

Yüksek sıcaklık, RAM üreticileri için hiçbir zaman gerçekten dikkate alınan bir nokta olmadı: bu hem DDR3 hem de DDR4 dönemleri için geçerliydi. Ancak DDR5 ile birlikte bellekler daha karmaşık ve güç tüketen donanım parçaları haline geldiğinden, bu durum değişebilir. Corsair yine de yeni DDR5 RAM üretiminde kullandığı mevcut soğutma sistemlerinin sıcaklıkları stabil tutmaya devam edeceğini iddia ediyor.

Corsair, ilk DDR5 bellek modüllerini bu yılın sonlarında piyasaya sürmeyi planlıyor ve muhtemelen Intel'in 12. nesil işlemcileriyle birlikte piyasaya sürülmesini istiyor.