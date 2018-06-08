Corsair’den Yeni “Crystal Series 280X RGB” Bilgisayar Kasası

Yeni bir bilgisayar toplamanın eğlenceli yanlarından birisi, birbirinden farklı pek çok model arasından istediğiniz parçaları seçebilmenizdir. Bu seçimler sırasında bazıları için anakart, RAM, GPU gibi parçaların yanında kasanın pek de bir önemi yoktur. Ancak bazı kullanıcılar kasa seçimini de bir hayli önemserler ve genellikle topladıkları parçaların dışarıdan görülebileceği farklı tasarıma sahip bir kasaları olmasını isterler.

Eğer şu anki bilgisayar kasanızdan sıkıldıysanız ya da toplayacağınız yeni bilgisayara bir kasa bakıyorsanız, Corsair’in sizin için güzel birkaç seçeneği olabilir. Corsair, bu yılki Computex 2018 Fuarı’nda yeni bilgisayar kasalarının tanıtımını gerçekleştirdi. Corsair’in “Crystal Series 280X RGB MATX” olarak adlandırılan bu kasaları, oldukça dikkat çekici bir tasarıma sahip. Ancak bu kasaların küçük ebatlı parçalar için tasarlandığını belirtmekte fayda var. Eğer tam boyutlu anakartlar ve tam boyutlu ekran kartları bakıyorsanız, bu kasaların size pek de uygun olmayabileceğini söyleyelim.

Kompakt bir yapı istiyorsanız bu kasa sizin için ideal olabilir. Kasanın üst, ön ve yan kısımları temperlenmiş camdan (sertleştirilmiş, kırılmaz camdan) meydana geliyor ve fanlar da kasanın çeşitli bölgelerine önceden konumlandırılmış. Kasanın “RGB (aydınlatmalı)” ve “non-RGB (aydınlatmasız)” olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor. “non-RGB (aydınlatmasız)” modeli normal fanlarla birlikte geliyor ve kasada aydınlatma özellikleri bulunmuyor. Bunların haricinde bu model diğer modele kıyasla aynı özelliklere sahip. Örneğin her iki kasa da 300 mm’ye kadar GPU modellerini destekliyor.

Kasaların fiyatlarına bakıldığında ise “non-RGB (aydınlatmasız)” modelin fiyatının 110 dolar (498 TL) olduğu görülürken, “RGB (aydınlatmalı)” modelin fiyatının 160 dolar (724 TL) olduğu görülüyor. Her iki kasa da an itibarıyla yetkili satıcılarda satışa sunulmuş durumda.