Corsair 'Origin PC'yi Bünyesine Kattığını Duyurdu

Corsair, oyun bilgisayarları konusunda da deneyimli olan dizüstü bilgisayar üreticisi Origin PC’yi satın alarak bünyesine kattığını doğruladı. Şirket bu yeni yapılanmanın, oyun bilgisayarlarını kendisi toplamak istemeyen ve bunun yerine kendi isteklerine en uygun oyun bilgisayarını hazır seçenekler arasından seçmek isteyen oyunculara ulaşma amaçlarına uygun olduğunu söylüyor.

Yüksek performanslı bilgisayarlar oluşturma konusunda yıllardır süregelen önemli bir deneyime sahip olan Origin PC, mükemmel bir oyun deneyimi sunan, el yapımı özelleştirilmiş bilgisayarların üretiminde uzmanlaşmış bir şirket olarak dikkat çekiyor. Bu bilgisayarlardan satın alan müşteriler, sonrasında Origin PC’den servis ve destek de alabiliyor.

Şirket, oyun platformlarından güçlü iş istasyonlarına ve hatta oyun dizüstü bilgisayarlarına kadar çeşitli yüksek performanslı, yapılandırılabilir bilgisayarlar sunuyor. Kullanıcılara eksiksiz bir deneyim sağlamak için oyun, özelleştirme ve teknolojiye odaklanan sistemler oluşturuyor.

Corsair CEO’su Andy Paul, "Konsol platformundan PC platformuna geçiş yapan oyuncuların sayısının artışıyla birlikte PC pazarı genişlemeye devam ederken, Kuzey Amerika’da kendi PC’lerini toplamak yerine hazır bir sistem satın almak isteyen müşterilere ulaşmak için daha fazlasını yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Origin PC’nin Corsair bünyesinde ayrı bir marka olarak kalacağı ve çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceği belirtiliyor. Ayrıca, tüm Origin PC garantileri, destekleri ve satın alımlarının hiçbir şeyden etkilenmeden aynen devam edeceği ve Origin PC’nin destek ekibi tarafından desteklenmeye devam edeceği ifade ediliyor.