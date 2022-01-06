Corsair Oyun Bilgisayarı One i300'ü Tanıttı: Yüksek Performans!

Corsair oyun bilgisayarı One i300'ü duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirketin yeni bilgisayarı, sahip olduğu donanım ve etkileyici tasarım ile dikkatleri üzerinde topluyor. Peki, Corsair One i300 özellikleri ve fiyatı nedir? Ürüne ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Corsair Oyun Bilgisayarı One i300 Özellikleri ve Fiyatı

İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

İşlemci: Core i9-12900K

Ekran Kartı: RTX 3080 veya RTX 3080 Ti

RAM: 32 GB 4800 MHz DDR5 ya da 64 GB 4400 MHz DDR5

Depolama Alanı: 2 TB M.2 NVMe SSD

Başlangıç Fiyatı: 3.999 dolar

Amerika Birleşik devletleri merkezli çevre birimleri ve donanım şirketi Corsair, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2022 etkinliği esnasında yeni bir ürün tanıttı. One i300 olarak isimlendirilen kompakt oyun bilgisayarında oldukça güçlü donanım yer alıyor.

Oyuncuları yakından ilgilendiren One i300 isimli bilgisayar, RTX 3080 ve RTX 3080 Ti olmak üzere iki farklı seçeneğe sahip. Söz konusu RTX ekran kartları, günümüzde çıkan video oyunları konusunda çok başarılı bir performans sergiliyor.

Oyun bilgisayarında Intel'in en güçlü Alder Lake işlemcisi olan Core i9-12900K bulunuyor. 16 çekirdeğe sahip olan işlemcide 125W TDP yer alıyor. Yüksek performans sunan Core i9-12900K, 5,2 Ghz'e kadar yükseltilebilir.

One i300 bilgisayarını satın alma aşamasında kullanıcılara 32 GB ve 64 GB olmak üzere iki farklı DDR5 RAM seçeneği sunuldu. 32 GB RAM'in 4800 Mhz, 64 GB bellek ise 4400 MHz hıza sahip. İki bellek de kullanıcıların yüksek performans alabilmesine olanak tanıyor.

Güçlü donanım ile ilgi odağı haline gelen kompakt bilgisayarın depolama alanı tarafında 2 TB M.2 NVMe SSD yer alıyor. Günümüzde yer alan oyunların yüksek boyutları düşünüldüğünde 2TB SSD'nin oldukça doğru bir tercih olduğunu belirtmemiz gerekiyor.

Windows 11 Pro işletim sisteminin yer aldığı One i300, yüksek performansı yüksek sıcaklığa ulaşmadan sunabilmek için sıvı soğutma ile birlikte geliyor. Bilgisayarın fiyatları içerisinde yer alan bileşenlere göre değişiklik gösteriyor. Oyun bilgisayarının fiyatları şu şekilde:

32 GB RAM + RTX 3080: 3999 dolar

32 GB RAM + RTX 3080 Ti: 4699 dolar

64 GB RAM + RTX 3080 Ti: 4999 dolar

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