Çorum'un Yükselişi Sosyal Medyayı Sallıyor

Sosyal medyanın şimdilerde gündemi Çorum. Aslında Çorum bu duruma çok da yabancı değil çünkü sosyal medya daha önce de dünyanın merkezinin Çorum olduğu üzerine tartışmalara sahne olmuştu. Çorum’u bu günlerde gündeme getiren konu ise şehrin rakımı. 50 yıl kadar önce çekilen bir fotoğrafta Çorum’un rakımının şimdikinden 50 metre daha yüksek olması tartışma yarattı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Çorum il sınırı tabelası önünde farklı tarihlerde çekilmiş üç fotoğrafta şehrin rakımının 770’ten 820’ye yükseldiği görülüyor. Şehrin nüfusuna bakılacak olursa da ilk fotoğrafın 1960’larda çekildiği tahmin ediliyor. İkinci fotoğrafta ise şehrin rakımının 801 metre olduğu görülüyor. Yani Çorum’un rakımı kademeli olarak artmış.

Bunun nasıl olduğu tartışılırken Çorum’daki bu değişim muzip sosyal medya paylaşımlarını beraberinde getirdi. Kullanıcılar, "Herkes, kendi şehrinin rakımını kontrol etsin! Birileri şike yapıyor", "Borsa gibi yükseliyor", "Küresel ısınmadandır su geriliyor rakım artıyor", "Nüfusumuzun arttığına inanıyorsunuz da yükseldiğimize mi inanmıyorsunuz", "Çorum'un önlenemeyen yükselişi çevre illerini tedirgin ediyor" gibi yorumlarda bulundu.

Rakım farkının nasıl ortaya çıktığını ise Harita ve Tapu Kadastro Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Hüseyin Sevcan açıkladı. O zamanki şartlarda elle ölçüm yapıldığı için rakım hesaplamasında hata yapıldığını belirten Sevcan, mevcut teknolojiyle yapılan ölçümün doğru olduğunu ve mevcut rakımın baz alınması gerektiğini ifade etti. Çorum’un kağıt üzerindeki bu yükselişi de beraberinde tebessüm ettiren yorumlar bırakmış oldu.