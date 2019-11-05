Cory Barlog God of War'ın PC'ye de Çıkmasını İstiyor

PlayStation 4 platformunun başarılı oyunları arasında yer alan God of War, geçtiğimiz yılın Nisan ayı içerisinde satışa sunulmuştu. İncelemelerin oldukça büyük bir bölümünden tam ve tama yakın notlar alan oyun, The Game Awards 2018 şovu da dahil sayısız kez Yılın Oyunu ödülünü almıştı. Şu an 2 Ocak 2020 tarihine kadar PlayStation Now servisi sayesinde PC platformunda da oynanabilen oyunun elbette kalıcı bir şekilde bu platforma uyarlanması oyuncuların en büyük dileği. Peki böyle bir şeyin ihtimali nedir? Karar mekanizması Yönetmen Cory Barlog olsaydı, şimdiye çoktan çıkmıştı diyebiliriz.

Twitter kullanıcısı FameEnt2k, Cory Barlog'a "God of War'un PC'de gerçek kalitede oynanmasının zamanı geldi efendim." şeklinde bir yorumda bulunmuş. Buna karşılık olarak Barlog ise "Bunun olmasını isterdim, bilesin. Bu ne yazık ki benim boyumu aşan bir karar. Günlük bazda görüldüğü üzere bir Kojima değilim." cevabını verdi.

You know, I would love that. It is, sadly, a decision far above my paygrade. As is proven on a daily basis, I am no Kojima. — CORY BALROG 🎮 👾 (@corybarlog) 29 Ekim 2019

Her daim ne kadar alçak gönüllü olduğunu bildiğimiz bir isim olan Cory Barlog, aynı alçak gönüllülüğü göstermiş ama şunu da unutmamak lazım ki Hideo Kojima oyun endüstrisine adım atar atmaz ipleri eline almamıştı. Konami bünyesinde çalışırken, Japon oyun yayıncı devinin çizgisini hiçbir şekilde aşmamıştı. Bir diğer deyişle kararlar her daim Konami cephesinden gelmişti ki doğal olanı da bu ve şu anda da söz sahibi olabildiği bir noktaya geldi ve bunun sonucunda da Death Stranding önümüzdeki Yaz mevsiminde PC platformuna da çıkışını gerçekleştirecek.

Bu durum neden ileride Cory Barlog için de geçerli olmasın? Bunun işaretini veren hiçbir şey yok tabii ki ama olmayacağının işaretini veren bir şey de yok. Zaman içerisindeki gelişmeler ne yönde olur bilmiyoruz ama şu an için Cory Barlog, Sony bünyesindeki SIE Santa Monica Studio bünyesinde çalıştığı için God of War serisini PlayStation haricindeki bir platformda görmemizin imkanı yok. Ancak gelecek ne getirir bunu kestirmek oldukça güç.