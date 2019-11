Cory Barlog God of War'ın PC'ye de Çıkmasını İstiyor

PlayStation 4 platformunun başarılı oyunları arasında yer alan God of War, geçtiğimiz yılın Nisan ayı içerisinde satışa sunulmuştu. İncelemelerin oldukça büyük bir bölümünden tam ve tama yakın notlar alan oyun, The Game Awards 2018 şovu da dahil sayısız kez Yılın Oyunu ödülünü almıştı. Şu an 2 Ocak 2020 tarihine kadar PlayStation Now servisi sayesinde PC platformunda da oynanabilen oyunun elbette kalıcı bir şekilde bu platforma uyarlanması oyuncuların en büyük dileği. Peki böyle bir şeyin ihtimali nedir? Karar mekanizması Yönetmen Cory Barlog olsaydı, şimdiye çoktan çıkmıştı diyebiliriz.

Twitter kullanıcısı FameEnt2k, Cory Barlog'a "God of War'un PC'de gerçek kalitede oynanmasının zamanı geldi efendim." şeklinde bir yorumda bulunmuş. Buna karşılık olarak Barlog ise "Bunun olmasını isterdim, bilesin. Bu ne yazık ki benim boyumu aşan bir karar. Günlük bazda görüldüğü üzere bir Kojima değilim." cevabını verdi.

You know, I would love that. It is, sadly, a decision far above my paygrade. As is proven on a daily basis, I am no Kojima.