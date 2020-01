Cory Barlog, Kratos ve Faye'nin Tanışma Hikayesini Anlatmak İstiyormuş

Sony bünyesindeki SIE Santa Monica Studio tarafından geliştirilen God of War serisinin oyunları, her daim konsol sattıran oyunların arasında yer alıyor. 2018 yılında çıkan devam oyunu ise bu geleneği devam ettirmekle kalmamış, oyun dünyasının tarihine de geçmişti. Şu an için sıradaki oyunu bekliyoruz. Sony veya SIE Santa Monica Studio henüz hiçbir şey söylemiş değiller ama Cory Barlog sıradaki oyun ile ilgili bir ipucu vermiş olabilir.

PlayStation Access Youtube kanalı üzerinden yeni bir video yayınladı. Bu videoda, Cory Barlog ile yapılmış olan bir röportaj bulunuyor. Bir saat uzunluğundaki videoda, genel olarak God of War yönetmeninin oyun endüstrisindeki kariyerinin başlangıcından geldiği noktaya kadar olan süreçten bahsediliyor. Takdir edersiniz ki söz dönüp dolaşıp son oyuna da geliyor. Söylediğine göre Cory Barlog, Kratos ve Faye arasındaki ilişkiye dayanan bir hikaye de anlatmak istiyormuş.

"Onun (Faye) bu evrende diğerlerinden daha güçlü ve fiilen daha kontrol sahibi olduğunu anlayacaksınız." yorumunda bulundu Barlog ve devam etti. "Bu şekilde oluşturduğumuz zaman, bunu fiilen gördüğünüz zaman ve umarım... bunu nasıl anlatacağımızı veya ne zaman anlatacağımızı bilmiyorum ama Kratos ve Faye'in tanışma hikayelerini anlatmak istiyorum."

God of War, Faye'nin ölümününün akabinde başlıyordu. Hikaye boyunca hakkında epey bir bilgi öğreniyorduk. Mesela tam adının İskandinav mitolojisinde bir figür olan donmuş dev Laufey olması gibi. Ancak gerçek kimliğini bir nedenden ötürü ailesinden saklamış olduğunu da öğreniyorduk.

SIE Santa Monica Studio God of War III ile God of War (2018) arasında yaşananların daha sonradan anlatılacağını söylemişti. Bakarsınız araya Kratos ve Faye ilişkisinin hikayesini de sıkıştırırlar, kim bilir?