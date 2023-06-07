CS Oyuncularının Merakla Beklediği Özellik Counter-Strike 2 ile Geliyor!

CS oyuncularının en çok beklediği özelliklerden birinin Counter-Strike 2 ile geleceği açıklandı. İşte detaylar!

CS Oyuncularının Merakla Beklediği Özellik Counter-Strike 2 ile Geliyor!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Counter-Strike 2 artık oyuncuların silahlarını iade etmesine izin veriyor.

Geliştirici Valve, Counter-Strike oyuncularının uzun süredir talep ettiği bu özelliği atmış olduğu yeni bir tweet ile doğruladı.

Counter-Strike 2 ile Silah İadesi Geliyor

Şu anda Counter-Strike hiçbir koşulda silah iadesine izin vermiyor, bu da yanlışlıkla bir silah satın alırsanız ya onu kullanmanız ya da başka bir silah almak için daha fazla para ödemeniz gerektiği anlamına geliyor.

Riot'un Counter-Strike rakibi Valorant'ın silah iadesi sunmasının Valve'ı bu karara itmesinin ana nedenlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Silah iadelerinin eklenmesi, şu anda sınırlı bir testin parçası olarak oynanabilen Counter-Strike 2 betası için önemli bir güncellemenin parçası olarak geliyor.

Güncelleme ayrıca oyuncuların üç kategoriden 15 silah seçmesine olanak tanıyan revize edilmiş bir ekranı içeriyor. Keza Mirage, test sunucularında Dust II'nin yerini almış durumda.

Yeni Market Arayüzü

Counter-Strike 2'nin bu yaz piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Counter-Strike 2 Tanıtıldı: İşte Yenilikler
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Counter-Strike 2 Tanıtıldı: İşte Yenilikler

Valve, bugün yaptığı açıklamayla birlikte Counter-Strike 2'yi tanıttı. YouTube kanalı üzerinden paylaşılan videolarda yeni oyuna gelecek yenilikler, üç kısa video ile gösterildi.

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Valve tarafından 2012 yılında piyasaya sürülen Counter-Strike: Global Offensive hâlen daha tüm dünyada milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

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