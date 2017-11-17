Counter-Strike: Global Offensive'de Güven Faktörü Devereye Girdi

Son zamanlarda aktif oyuncu sayısında büyük bir düşüş yaşayan Counter-Strike: Global Offensive için önemli bir değişikliğe gidildi. Oyunun yapımcısı Valve, resmi olarak yaptığı açıklamayla Güven Faktörü adını verdiği yeni bir maç eşleştirme sistemini duyurdu.

CS:GO oyuncularının en çok şikayet ettiği konu olan hilecileri engellemek adına bir süre önce Prime yani Seçkin Eşleştirme sistemini devreye sokan Valve, cep telefonu numaraları ve tecrübe puanları gibi parametrelere bakarak, maç eşleştirme yoluna gitmişti. Sistemin devreye alınmasının ardından hile kullanımında önemli bir düşüş görünse de oyuna yeni başlayan oyuncular, tecrübe eksikliği sebebiyle zor anlar yaşamaya başlamışlar ve aynı sorunlarla yüz yüze kalmaya devam etmişlerdi.

Özellikle PUBG’nin yayınlanmasından sonra kitlesinin büyük bir kısmını kaybeden Valve, CS:GO için Güven Faktörü adını verdiği bir başka sistemi tanıttı. Bir oyuncunun gözlemlenilen davranışları, CS:GO oynarken geçirilen toplam vakti, ne kadar sıklıkla hile kullanımı konusunda şikayet aldığı, Steam hesaplarındaki diğer oyunları ve o oyunları oynarken geçirdiği süre gibi bir takım “seçkin” durumları göz önüne alan yeni bir sistem geliştirdiğini söyleyen Valve, Güven Faktörü’nün bugünden itibaren devreye alındığını da belirtti.

Hilecilerin daha önce uygulanan Seçkin Eşleştirme sisteminin kontrol mekanizmasını çözmeleri sebebiyle Güven Faktörü adı verilen yeni sistemde hangi durumların gözetildiğini açıklamayacaklarını söyleyen şirket, artık CS:GO oyuncularının onlarca başka duruma göre izleneceklerini ve ona göre maç bulacaklarının da altını çizdi. Yeni sistemin devreye alınmasından sonra hile kullanımı konusunda herhangi bir düşüşün yaşanıp yaşanmayacağını ise zaman gösterecek.