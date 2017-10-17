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Counter-Strike Turnuvasına Hileciler Damga Vurdu

CS:GO hile turnuva
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman Oyun
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Counter-Strike: Global Offensive için düzenlenecek bir sonraki major turnuvanın elemeleri devam ederken, toplamda 1 milyon dolar ödül havuzu bulunan turnuvaya girmek için bazı oyuncular biraz ileriye gittiler ve hile kullanmaya başladılar. Canlı yayınlanan eleme maçları sırasında hile kullanan bu oyunculardan üçü ardı ardına banlandılar.

ELeague Boston Major’a katılmak için mücadele eden takımlardan Team Optimistic’in oyuncusu KerZe ve Planeten OG’nin oyuncusu Sodah eleme maçları sırasında uzaklaştırmayı aldılar. Invictus Aquilas’ın Team Dignitas’a karşı oynadığı maçtan sonraysa Invictus oyuncusu Ciocardau’ya hile sebebiyle ban atıldı.

Planeten OG ve LPSP! Arasında oynanan maçın sonlarına gelinmişken ban yiyen Sodah’ın atıldığı anı hemen aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. Ekranın hemen sol alt tarafına bakarsanız, oyuncunun ban yediğini ve diğer oyuncuların buna nasıl tepki verdiğini görmeniz mümkün. İşin ilginç yanıysa maçtan önce Twitch üzerinde canlı yayın yapan Sodah’ın ban yemeden önce hile açacağını söylemesiydi. Haliyle malumun ilamı olmuş.

KerZe’nin ban yediği sahneyse daha da ilginç: Profesyonel bir maç sırasında rakibini duvarın arkasından öldüren KerZe, bu anın yaşanmasının hemen ardından banlanarak, bir başka ironiye daha imza atmış oldu.

Banlanan son oyuncuysa Team Dignitas’a karşı oynadıkları maçın bitmesinin hemen ardından uzaklaştırıldı. Maçın ardından ulaşılan bilgilere göreyse Ciocardau, görevlilerin maçın sonrasında oyuncuyu tekrar izlemeleri ve hileci olduğuna kanaat getirmeleri sebebiyle banlandı.

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ETİKETLER: Counter-Strike Global Offensive

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