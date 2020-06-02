Covid-19 Antibiyotik ile Tedavi Edilebilir mi? DSÖ Uyardı

Salgının ortaya çıkışından bu yana milyonlarca kişiyi yanlış tercihlere sürükleyen asılsız haberlerin sayısında ciddi bir artış gördük ve bazı durumlarda bunun tehlikeli sonuçlar yaratabileceğine şahit olduk. Bununla birlikte yeni tip koronavirüs ile birlikte antibiyotik kullanımı gözle görülür şekilde artmış durumda. Peki Covid-19 antibiyotik ile tedavi edilebilir mi? Dünya Sağlık Örgütü merak edilen konu hakkında bazı detaylara değindi.

Covid-19 Antibiyotik ile Önlenebilir mi?

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamalarda yanlış ve bilinçsiz antibiyotik kullanımının, bakteriyel enfeksiyonların daha dirençli hale gelmesine yol açtığını ve bunun süper bakteriler olarak adlandırılan tehlikeli ve ölümcül sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.

Tedros Adhanom Ghebreyesus açıklamasının devamında "Covid-19 pandemisi antibiyotik kullanımında bir artışa neden oldu. Bu durumun yaratacağı bakteriyel direnç pandemiden sonra da ağır bir yük oluşmasına neden olacak." ifadelerini kullandı.

Yani hastalığın seyri boyunca, özellikle hafif belirtilere sahipseniz, antibiyotik kullanmanız kesinlikle tavsiye edilmiyor. Bu noktada antibiyotiklerin bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkili olduklarını, Covid-19'un bakteriyel değil viral bir enfeksiyon olduğunu hatırlatalım.