Uyurken COVID-19 Araştırmalarına Destek Verin!

Bir araştırma ekibi, uyurken COVID-19 araştırmalarına destek olabileceğiniz bir uygulama kullanmanızı istiyor. Uygulama, yeni tip koronavirüs hakkında bir dizi bilgi elde etmeye yardımcı olacak veriler toplamayı amaçlıyor. Siz de bilim insanlarının yeni tip koronavirüs çalışmalarına destek vermek istiyorsanız bu uygulamayı kullanmak isteyebilirsiniz.

Uyurken COVID-19 Araştırmalarına Nasıl Destek Olunur?

Yeni tip koronavirüs uzun bir zamandır tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Dünya genelinde etkisini hissettiren salgınla mücadele çalışmaları bilinenin aksine çok fazla bilimsel veri ihtiyacı duyuyor. Bu verilerin toplanması için bilim insanları gönüllülerle gece gündüz çalışmalarını sürdürse de gönüllü sayısı az olduğu için maalesef ki istenen bulgulara ulaşılamıyor.

Hannah Lawson-West, DreamLab projesine bir yılı aşkın bir süredir destek vermeye devam ediyor. Hannah, DreamLab uygulamasına bilgilerini bağışlayan dünyadaki yaklaşık 100.000 kişiden biri. Hannah, saat 22.30’da yatağa giriyor ve yatağın ısınması için elektrikli battaniyesini açıyor. Yatak ısınana kadar yüzünü yıkıyor ve dişlerini fırçalıyor. Yatağa girdiğinde günün haberlerini kontrol ettikten sonra Instagram’a göz atıyor. Son olarak uykuya dalmadan önce telefonunu şarja takıyor.

31 yaşındaki genç kadın Hannah, uyuduğu sekiz saatin sonunda yeni tip koronavirüs üzerinde araştırmalar gerçekleştiren bilim insanlarına istenen bilgileri almasına izin veriyor. Hannah, bilim insanlarının ihtiyacı olan verileri onlara bir yılı aşkın süredir vermeye devam ediyor. Kendisinden elde edilen verilerle bu zamana kadar yaklaşık 2.500 hesaplama yapıldı.

Proje, Besinlerin COVID-19 Üzerindeki Etkisine Odaklanıyor

Uygulama, hangi besin kombinasyonlarının coronavirus veya uzun süreli COVID-19’un semptomlarından muzdarip olanları tedavi etmek için tıbbi faydalar sağlamada etkili olduğuna odaklanıyor. Şu ana kadar herhangi bir yiyeceğin yeni tip koronavirüse yakalanmış insanlara yardımcı olabileceğine veya yeni tip koronavirüse yakalanmalarını engelleyebileceğine dair elde edilmiş kesin bir kanıt bulunamadı. Uygulamanın herhangi bir yiyeceğin COVID-19’un üzerinde yararlı bir etkisinin olup olmadığını saptaması için biraz daha uzun zamana ihtiyacı var.

Çalışma, Imperial College London ve Vodafone Foundation hayır kurumu tarafından yürütülüyor. Uygulamanın şu anda İngiltere, Avustralya, Güney Afrika, Almanya, Gana, Yunanistan, İspanya ve Portekiz dahil olmak üzere 17 ülkede kullanıcısı bulunuyor. Siz de aşağıdaki bağlantıdan uygulamayı indirip araştırma ekibine destek olabilirsiniz.