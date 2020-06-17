Covid-19 Aşı Fiyatı Belli Oldu! Yeni Aşının Fiyatı Ne Kadar Olacak?

AstraZeneca tarafından üretilen ve Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin ön sipariş verdiği Covid-19 aşısının fiyatı belli oldu. Peki bir dozluk aşının satış fiyatı ne kadar olacak? İşte Covid-19 aşı fiyatı hakkında bilinen tüm detaylar ve dahası!

Covid-19 Aşı Fiyatı Ne Kadar?

Covid-19 ile ilgili aşı geliştirmeleri hız kesmeden devam ederken bazı araştırma ve ilaç şirketleri şimdiden ön sipariş almaya başlamış durumda. Bunların arasında öne çıkan şirketlerden birisi olan AstraZeneca, yeni tip koronavirüs ile mücadele edecek olan aşıyı hangi fiyattan satıyor?

Avrupa Birliği ülkeleri tarafından alınan 300 milyon doz aşı için ödenecek tutarın 750 milyon euro olduğu açıklandı. Bu durumda tek dozluk yeni tip koronavirüs aşısının 2,5 euro / adet fiyat etiketinden satışa sunulduğu anlaşılıyor. Bu da ülkemizin para birimine çevrildiğinde yaklaşık 20 TL / adet olarak hesaplanıyor.

Bu aşıların ne zaman kullanıma hazır olacağı net olarak bilinmese de ilerleyen aylarda son aşamalara ulaşılması bekleniyor. Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.