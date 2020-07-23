Covid-19 Aşı Fiyatı Belli Oldu: Ne Kadar Ödemeniz Gerekecek?

Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana ana gündemi oluşturan yeni tip koronavirüs ile ilgili aşı ve ilaç çalışmaları tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir hızda sürdürülürken olumlu gelişmelere yönelik haberler de ardı ardına geliyor. Peki geliştirilen aşıların maliyeti ne kadar olacak? işte Covid-19 aşı fiyatı hakkında merak edilen detaylar!

Covid-19 Aşısının Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Covid-19 ile mücadelenin önde gelen kurumlarından birisi olan BioNTech tarafından yapılan açıklamaya göre geliştirilen aşının tek doz fiyatı yaklaşık 20 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu aşı adayının kişi başına iki doza ihtiyaç duyduğunu göz önüne aldığımızda aşılama başına maliyet 40 dolar olarak belirlenmiş oluyor.

Mevcut kur üzerinden ufak bir dönüştürme ile birlikte ülkemizde kişi başına aşılama maliyetinin yaklaşık 275 TL olacağını görüyoruz. Tabii yüksek ihtimalle ülkemizdeki aşılama maliyetleri devlet tarafından karşılanacak olup aşılama için vatandaşlardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Yine de bu maliyetlerin aşının nihai sürümünde değişiklikler gösterebileceğini, fiyatların azalma ya da artma ihtimallerinin bulunduğunu vurgulayalım. Ayrıca farklı kurumlar, aşı için farklı fiyatlandırmalar uygulayabilir. Peki sizce geliştirilen yeni tip koronavirüs aşıları ne zaman kullanılabilir olacak? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.