Araştırma: COVID-19 Aşı Pazarı 25 Milyar Dolara Ulaşabilir

COVID-19 aşı pazarı günden güne büyüyor. Yapılan son araştırmalara göre gelişmiş ülkeler halihazırdaki aşıların yüzde 53'ünü satın almış ve buna bağlı olarak pazar beklentilerini yükseltmiş durumda. Bu arada ilaç şirketleri de hisselerini yükseltmeye devam ediyor.

Morgan Stanley ve Credit Suisse tarafından yürütülen son pazar araştırmasına göre COVID-19 aşı piyasası yıllık 25 milyar doları bulabilir. Bu, ilaç şirketlerinin gelir bazında zirveye oynaması anlamına geliyorken, sadece ABD ve Avrupa'dan 10 milyar dolar kazanabilirler.

Farklı ilaç üreticilerinin aşı fiyatlarını kıyaslayan ve buna bağlı olarak Koronavirüs aşı piyasası beklentilerini paylaşan son araştırma, tek doz aşının 2,19 ila 44 dolar arasında değişeceğini gösteriyor.

UNICEF'ten alınan verilere göre Moderna aşısının tek dozu 37 dolar, AstraZeneca aşısının 4 dolar, Sanofi-GSK'nin ürettiği aşının ise 10 dolara satışa sunulacağı aktarıldı. Bu, pandemi süreci bitene kadar ilaç şirketi hisselerinin ikiye katlanacağı anlamına geliyor.

COVID-19 aşı pazarı günden güne büyüyor

Ayrıca bilimsel veri analiz şirketi Airfinity'nin raporuna göre aşı çalışmalarına ayrılan maddi miktarın da dikkat çekici olduğu gözlemleniyor. AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Novavax, Sinovac, Curevac, Johnson & Johnson, Sanofi/GSK, Sanofi/Translate Bio aşı çalışmalarına kamu ve hayır kurumları tarafından 16 milyar 675 milyon sterlin (22,88 milyar dolar) civarında para aktarıldığı dile getirildi.

Tüm bu yatırımlara ek olarak direkt hükümetlerle anlaşma sağlamayı hedefleyen aşı üreticileri, tek doz aşı fiyatlarını açıklamaktan kaçınıyor. Tüm bunlara rağmen sağlık uzmanlarının açıklamalarına göre, aşıların etkili olabilmesi için iki doz uygulanması ve bununla birlikte kitlesel bağışıklık (sürü bağışıklığı) şart.

Airfinity'nin aktardığı raporunda detaylarında gelişmiş ülkelerin yürüttüğü aşı programları da dikkat çekiyor. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkede AstraZeneca ve Sinovac'ı tercih edildiği gözlemlendi. Bu tercihlerin birincil sebebi ise lojistiğin kolay, fiyatın daha makul olması yatıyor.

Oxfam, Uluslararası Af Örgütü ve Şimdi Küresel Adalet gibi çeşitli sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Halkın Aşı Dayanışması programı ise gelişmiş ülkelerin aşıların yüzde 53'ünü satın aldığını ifade etti. Tüm bu aşılama stratejilerinin başarılı olması ise daha fazla aşının üretilmesi ve daha fazla nüfusun aşılanmasına bağlı.