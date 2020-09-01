Selçuk Üniversitesi'nin COVID-19 Aşı Projesi DSÖ İzlem Listesine Alındı

Ülkemizde yeni tip koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından gerçekleştirilen COVID-19 mRNA aşı çalışmaları Dünya Sağlık Örgütü'nün izlem listesine alındı. Selçuk Üniversitesi'nin COVID-19 aşı projesi dünyada yeni tip koronavirüs karşı geliştirilen sınırlı sayıdaki mRNA aşı projeleri arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün izlem listesine alınan COVID-19 mRNA aşı çalışması ile ilgili detaylar haberimizde.

Selçuk Üniversitesi'nin COVID-19 Aşı Projesi DSÖ İzlem Litesine Eklendi

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tülin Çora, "Dünya üzerinde 2 bin civarında aşı projesi yürütülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü bu aşı projelerinden 165 tanesini izlem listesine dâhil etmiştir. Selçuk Üniversitesinden de iki aşı projesi bu listeye dâhil oldu. Çalışmakta olduğumuz aşı projemiz de Dünya Sağlık Örgütü'nün izlem listesindedir. Üniversitemizde ayrıca Prof. Dr. Osman Erganiş tarafından yürütülen Kovid-19'a karşı inaktive aşı projesi de bu listede yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Covid-19 mRNA Aşı Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Nadir Koçak, Dünya Sağlık Örgütü'nün takibinde bulunan aşı projelerinde yeni tip koronavirüse karşı farklı aşı stratejileri kullanıldığını belirtti ve şunları söyledi: "Bunlar inaktive, protein subunit, replike olmayan viral vektör, adenovirüs, rekombinant, DNA ve RNA temelli aşılar olarak gruplandırılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün izlem listesinde 14 adet RNA teknolojisinin kullanıldığı aşı yer almaktadır. Bizim projemiz de bunlardan birisi olmuştur."

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Covid-19 mRNA Aşı Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Nadir Koçak, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"In-vivo düzeyde mRNA aşıları yoğunluklu olarak kansere yönelik aşılar olarak şekillenmiştir. Yakın dönemde SARS ve MERS salgınları sürecinde bu teknoloji viral etkenlere karşı da uyarlanmaya başlanmış ve böylelikle mRNA aşıları 3. jenerasyon aşı teknolojileri arasında yerini almıştır. Sonrasında mRNA aşıları üzerinde odaklanan önemli merkezler ve kuruluşlar ortaya çıkmıştır. Bunların arasında Kovid-19'a karşı aşı çalışmalarında da önde giden Moderna (ABD) ve BioNtech (Almanya) gibi kuruluşları saymak mümkündür." "Projemiz, çok kısa bir süre içerisinde TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezleri Projesi kapsamında kabul edildi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan Türkiye Kovid-19 Platformuna dâhil edildi. Diğer projelerden yaklaşık iki ay sonra yürürlüğe girmiş oldu."