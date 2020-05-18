Covid-19 Aşısı için Umut Veren Gelişme: Faz-1 Başarılı Oldu

Dünyanın dört bir yanında yeni tip koronavirüs ile mücadele eden bilim insanları, hastalığın etkisini azaltabilecek aşı ve ilaç üzerinde tüm güçleri ile çalışmaya devam ederken Covid-19 aşısı için herkese umut verecek yeni bir gelişme yaşandı. Moderna, geliştirilmekte olan aşının bazı detayları hakkında açıklamalarda bulundu.

Covid-19 Aşısı Ne Durumda?

ABD, Massachusetts sınırlarında yer alan Moderna isimli biyoteknoloji şirketi geliştirmekte olduğu koronavirüs aşısının birinci faz deneylerinde başarılı olduğunu ve pozitif sonuçlarla karşılaştıklarını açıkladı. Yetkililer aşının güvenli olduğu bilgisine de değinerek diğer fazların planlanan takvimini açıkladı.

Buna göre eğer çalışmalar sorunsuz bir şekilde devam ederse Faz-3 aşamasına Temmuz 2020 döneminde geçiş yapılması planlanıyor. Bu, aşının tam hali ile çıkmadan önceki en kapsamlı testlerinden birisi anlamına geliyor. Tabii bu takvimin koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini vurgulayalım.

Covid-19 Aşısı Nasıl Geliştiriliyor?

Aşılar bir virüs ya da bakteriyi vücuda zararsız bir şekilde enjekte eder. Bu sayede vücudun savunma hücreleri bu virüs ya da bakteriyi bir işgalci olarak tanımlar ve onunla nasıl savaşacağını öğrenmiş olur. Olur da virüs vücutla gerçekten enfekte olursa, onunla nasıl savaşacağını zaten biliyordur.

On yıllardır kullanılan aşılama yöntemi, orijinal virüs kullanarak yapılıyor. Virüsün temel olarak genetik kodlarının çözülmesi ile birlikte ağır semptomlar geliştirmeyecek hafif bir kısmı vücuda enjekte ediliyor ve bu sayede vücudun bu virüsü tanıması sağlanıyor.