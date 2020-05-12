Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: Covid-19 Aşısı Geliştirmek Çok Zor

Covid-19 için aşı ve ilaç geliştirmeleri tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir hızda devam ederken Dünya Sağlık Örgütü bu noktada bazı endişe verici detaylar hakkında açıklamalarda bulundu. DSÖ, Covid-19 aşısı geliştirmenin beklenenden çok daha zor olduğunu vurguladı. Peki bu ne anlama geliyor? İşte merak edilen detaylar!

Covid-19 Aşısı Ne Zaman Hazır Olacak?

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris çevrim içi platform üzerinden yaptığı basın toplantısı sırasında yeni tip koronavirüs ile ilgili bazı detaylara değindi. Margaret Harris virüsün çok aldatıcı bir yapıya sahip olduğunu vurguladı ve bu durumun aşı geliştirmek noktasında sürecin zorlaşmasına yol açtığını belirtti.

Harris, konuşmasının devamında geliştirilmekte olan bazı tedavi yöntemlerinden bahsetti. Mevcut durumda geliştirilmekte olan bazı ilaçların hastalığın süresini ve etkilerini azalttığı gözlemlendi.

"Bu tedavi yöntemlerinden dört ya da beşi ile ilgili daha çok bilgi almak için odaklandık. Bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Potansiyel olarak pozitif veriler geliyor fakat yüzde yüz emin olmamız için daha fazla veriyi görmemiz gerekiyor."

Aşı Nasıl Geliştirilir?

Aşılar bir virüs ya da bakteriyi vücuda zararsız bir şekilde enjekte eder. Bu sayede vücudun savunma hücreleri bu virüs ya da bakteriyi bir işgalci olarak tanımlar ve onunla nasıl savaşacağını öğrenmiş olur. Olur da virüs vücutla gerçekten enfekte olursa, onunla nasıl savaşacağını zaten biliyordur.

On yıllardır kullanılan aşılama yöntemi, orijinal virüs kullanarak yapılıyor. Virüsün temel olarak genetik kodlarının çözülmesi ile birlikte ağır semptomlar geliştirmeyecek hafif bir kısmı vücuda enjekte ediliyor ve bu sayede vücudun bu virüsü tanıması sağlanıyor.